Se atrasó recurso de apelación presentado en caso de Marco Tulio

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que aún se encuentran en espera de la resolución del recurso de apelación presentado, tras la sentencia dictada en el caso de Marco Tulio, pues éste fue presentado apenas en el mes de septiembre de este año.

Vidal González Orozco, director de Delitos de Alto Impacto Cometidos en Agravio de Migrantes recordó que fue el pasado primero de septiembre que se llevó a cabo la disculpa pública a la familia del migrante asesinado por un policía en Saltillo.

“Se dio el tema de la reparación del daño para la familia y ahorita estamos en proceso del recurso de apelación y por lo mismo que no está confirmada la sentencia. Estamos en espera que se nos pueda dar el seguimiento y darle la resolución”, dijo.

Recordó que fue la Comisión Estatal de Victimas (CEAV) la que presentó el recurso el pasado 30 de septiembre del 2022.

Dijo que aún no han sido notificados del procedimiento, no obstante, no existe un plazo definido para que esto se lleve a cabo.

“No tenemos plazo aún, pero están en tiempo y forma para poder realizarla”, aseguró.

HECHOS

Fue en el mes de julio del año 2021 que se informó que el elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) que asesinó a Marco Tulio, un migrante hondureño, salió en libertad luego de reclasificarse el delito de homicidio doloso a culposo, en hechos ocurridos en 2019 en Saltillo.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila apelaría al caso, no obstante esta última dependencia evitó dar información oficial al respecto.

No fue sino hasta noviembre del año 2021, que la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) informó que el recurso de revisión sobre el caso de Marco Tulio se encontraba en trámite.

Explicó que éste se presentó con el objetivo de evaluar si hubo o no legalidad en la procedencia para la reclasificación del delito, así como para poder revertir la determinación.

Por otro lado, en enero del año 2022 la Casa del Migrante informó que se puso en duda si el recurso de apelación había sido presentado, pues a esa fecha que no se habían dado a conocer los detalles.