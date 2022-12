Se analiza regreso a la obligatoriedad del uso del cubrebocas en Saltillo

Será decisión de cada Subcomité COVID-19 de cada Región la decisión de regresar a la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios cerrados, tal y como recientemente lo hizo el vecino estado de Nuevo León, ante el incremento de casos.

Lo anterior fue dado a conocer por el director de Salud Pública Municipal, Luis Alfonso Carrillo González, quien añadió que cada Región ya lo está analizando, donde hasta el momento han visto que su uso es prudente.

“Nosotros hemos recomendado desde el momento en que aparece la indicación en que podría levantarse ya la obligatoriedad, diciendo que existen espacios en donde el riesgo es permanente, por ejemplo dentro de los hospitales en donde hay constantemente enfermos que padecen problemas respiratorios”, indicó.

Añadió que dentro de las escuelas en donde los niños están muy cerca, uno de otro en el salón de clase, muchos de ellos no cuentan con ninguna vacuna; situación similar ocurre en asilos de ancianos, donde quedaron muchas personas sin vacunar y tienen muchas enfermedades, o en personas que de por si tienen un riesgo elevado por tener enfermedades que tienen bajas sus defensas.

“El hecho de haber levantado la indicación de que el cubrebocas fuese obligatorio, no significa una prohibición de usarlo, significa un criterio de prudencia, de seguir usándolo en aquellos espacios donde nosotros percibiéramos que no era seguro estar sin él, como en cualquier lugar cerrado, donde no percibiéramos una ventilación adecuada o donde las personas estuvieran tan cerca de nosotros que consideráramos que pudieran contagiarnos de algo”, concluyó.