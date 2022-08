De manera súbita, los Algodoneros del Unión Laguna quedaron eliminados de los playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol y es que luego de venir empatados a un triunfo por bando tras los dos primeros juegos en Dos Laredos, ni el más pesimista de los laguneros anticipaba que los Tecos barrieran los tres choques disputados en el estadio de béisbol de la Revolución. Pareciera una serie que se dividió en dos: la primera con tres juegos muy apretados y definidos por escaso margen, mientras que la segunda parte fue la catástrofe del equipo Guinda, con dos juegos que terminaron muy abiertos en el score.

Este año tuve la increíble oportunidad de viajar con el equipo durante toda la temporada y nos tocó ir en par de ocasiones a visitar a los Tecos, la primera fue apenas en el amanecer de la temporada y la segunda fue al reanudarse las acciones tras la pausa del Juego de Estrellas; en medio de esas dos visitas, también vinieron una vez los fronterizos a Torreón. Sumaron entonces nueve juegos entre sí, con un dominio abrumador de los Tecolotes, 8 victorias para ellos, solamente una para Unión Laguna.

De esos nueve juegos de temporada regular, Algodoneros solamente ganó uno y fue el último, por paliza, "ya teníamos que quitarnos de encima a esta gente", recuerdo que me dijo Yangervis Solarte. A pesar del dominio tan abrumador que tuvieron los de las Dos Naciones, el deseo del equipo era enfrentarlos en playoffs, nunca hubo un dejo de temor o deseo de huir a esa confrontación, aunque sí había respeto por el rival, el miedo no cabía; por el contrario, en Tecos sí llegaron a expresar su deseo de que no les tocara enfrentar a los Guindas en la postemporada.

Ya con la calificación en el bolsillo, desde una semana antes de la conclusión del calendario regular, los Algodoneros no hicieron mucho para evitar el cruce con los Tecolotes y eso pareció picar el orgullo de los dirigidos por Félix Fermín, que encararon la serie con todo su poderío, ese que les permitió liderar la Zona Norte durante buen tramo de la temporada regular. Pitcheo, bateo y defensa, son los aspectos fundamentales del beisbol, Tecolotes fue superior a Algodoneros en los cinco juegos de la serie de playoff, así de sencillo.

A pesar de que Josh Smith tuvo dos excelentes salidas, perdió en ambas ocasiones, Rafael Pineda también metió mano y Aldo Montes no desentonó, pero Luis Gamez sí tuvo una apertura muy complicada, marcada por un descontrol que lo acosó durante sus últimas salidas de la campaña. Gamez y Montes fueron los abridores más constantes del equipo, los únicos que se mantuvieron en la rotación durante todo el año; ya a los propios Tecos, Gamez les había tirado 6 entradas de apenas 2 hits y 2 carreras, el 1 de mayo, cuando se fue sin decisión, eso daba esperanzas y argumentos para mantenerle la confianza, pero el pasado sábado apenas lanzó una entrada y 2 tercios, en las que admitió 5 carreras y se llevó una inobjetable derrota.Todavía, el equipo peleó en el quinto juego y Smith mantuvo el duelo, pero como cantara el gran Emmanuel, "Todo se derrumbó" en el último tercio del encuentro, donde el equipo ni bateó, ni lanzó, ni defendió. Analizaremos el bateo en una próxima entrega, pero por lo pronto, podemos decir que el equipo, los aficionados, la directiva, el cuerpo técnico, no merecían terminar así el año, con una paliza en contra, en casa, pero el beisbol y la vida no son de merecer, se debe hacer que las cosas sucedan. Que tengan excelente fin de semana y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.