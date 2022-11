Scarlet Gruber encarnará a Gloria Trevi en su nueva bioserie

Esta mañana, TelevisaUnivision dio a conocer por medio de un comunicado que la actriz, Scarlet Gruber, será quien interprete a Gloria Trevi en su etapa exitosa, dentro de la bioserie que Carla Estrada alista de la intérprete de El recuento de los daños.

Gruber ha participado en diversos proyectos de cine y televisión como Si nos dejan, Quererlo todo, Médicos línea de vida y Sin tu mirada, El desconocido, Santiago apóstol y El tatuaje, entre otras cintas.

En la presentación de este proyecto, Gloria Trevi afirmó que es la primera vez que contará su vida.

Dirigiéndose a las actrices que la interpretarán en la bioserie, Gloria agregó, “sé que para algunas de ustedes no va a ser nada fácil, van a tener que ponerse en mi piel y estar en mi piel es, en algunos momentos, derramar muchas lágrimas.

(FOTO: ESPECIAL)

“Yo me conmuevo mucho porque, de alguna u otra manera, es como si me viera a mí misma, en esas diferentes etapas en las que, si yo pudiera decirme algo, me diría: ve adelante, no tengas miedo, solamente no te rindas, Dios está contigo”, dijo Gloria en el acto.

Por su parte, la productora Carla Estrada aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las grandes y talentosas actrices que participaron en el proceso de selección y que no se quedaron con el personaje.

Además de Scarlet; las actrices Luka Montellano, Valentina Delgado, Lu Rosette y Regina Villaverde encarnarán a Gloria en otras etapas de su vida.