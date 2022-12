Sandra Echeverría llora al hablar de su separación con Leonardo de Lozanne 

Difíciles momentos ha estado pasando la actriz Sandra Echeverría luego de que se diera a conocer su separación con Leonardo de Lozanne, tras 11 años de matrimonio.

Ahora, la actriz de telenovelas mexicanas se robó los reflectores tras romper en llanto luego de ser cuestionada sobre cómo se sentía con esta ruptura.

Durante su visita al foro de Cuéntamelo Ya! Sandra estuvo presentando su más reciente sencillo titulado Ahí te quedas con tu vida, el cual, a pesar de tratarse de desamor, asegura fue escrito en plena pandemia "cuando todo se encontraba bien".

Tras esto, Cynthia Urias le cuestionó cómo se encontraba su corazón, a lo que la actriz respondió con sinceridad: "Si me preguntas una vez estoy bien; si me preguntas dos veces, entonces ya empiezo a llorar".

A pesar de que aseguró que había sido complicado, las lágrimas vinieron a ella luego de que Cynthia, junto con Michelle Vieth, le aplaudieron el enorme trabajo y esfuerzo que ha hecho para salir adelante.

Ante esto, la intérprete de María Félix comentó: "Hay que salir adelante por uno mismo y por el hijo, y pues sí, uno puede estar roto, pero hay que seguir dando", expresó.

Sandra retomó la compostura y tras quitarse las lágrimas que ya estaban en su rostro, expresó: "Me sirve estar motivada y ocupada en mi trabajo, vienen muchos proyectos, viene más música", comentó.

Cabe destacar que no fue hace mucho cuando la actriz señaló el difícil momento que estaba viviendo su matrimonio:

"La verdad he tenido unas semanas bastante complicadas porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas", señaló el pasado 16 de noviembre.