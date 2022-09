Sam Smith y Kim Petras se unen en el audaz tema Unholy

Sam Smith renueva por completo su estilo con su nuevo lanzamiento. El cantante británico regresa con un nuevo sencillo en colaboración con Kim Petras en el tema Unholy, canción en la que trabajó con los productores ILYA, Omar Fendi y su eterno colaborador Jimmy Napes.

A través de un comunicado, el cantante señala que se trata de su lanzamiento más audaz, en donde muestra un estilo sensual con un sonido "amenazador" y "multivocal" que llega listo para los clubes de baile en todo el mundo.

En Unholy Smith cuenta la historia de un esposo infiel que deja a su mujer e hijos en casa con tal de divertirse, una historia inspirada por el infame club The Body Shop ubicado en L.A. Sunset Strip.

"'Unholy' fue hecha en Jamaica y me permitió vivir uno de los momentos creativos más gloriosos que he tenido como artista. Nunca me había divertido tanto al realizar una grabación. Fue muy catártico y liberador poder experimentar de esta manera y lanzar por la ventana el libro de reglas. También ha sido un honor trabajar con Kim Petras y ser testigo de su brillantez. Esta canción trata de liberarse unx mismo de las garras que esconden los secretos de los demás...", señala Smith en el comunicado.

Por su parte, Petras dijo que: "soy una gran fanática de Sam. Es increíble conocer a otrx artista que es realmente bueno escribiendo y tiene una visión propia. La pasé de lo mejor en el estudio con elle. Realmente confió en mí y me alentó para que fuera yo misma. Me siento muy honrada de que elle me eligiera para estar en esta canción".

Desde su debut con The Lonely Hour, Sam Smith ha cosechado gran éxito, con ventas que superan los 35 millones de álbumes, así como 250 millones de sencillo, y 45 mil millones de streams.