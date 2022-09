Sam Smith está de regreso y lanza su nuevo sencillo titulado Unholy

El cantante, Sam Smith, está de vuelta con un nuevo sencillo que está dando de qué hablar. Se trata de Unholy.

Para tal rola, Sam creó un cóctel de colaboradores, al hacer equipo con ILYA (Max Martin, Ariana Grande, Jennifer Lopez), Blake Slatkin (Lizzo, 24K Golden), Cirkut (Nikki Minaj, The Weeknd), Omer Fendi (Lil Nas X, The Kid Laroi), su eterno colaborador Jimmy Napes y la diva del pop Kim Petras.

(FOTO: ESPECIAL)

Grabado en Jamaica, Unholy es el primer sencillo del muy anticipado cuarto álbum de Sam Smith: elaborado a partir de una sensual escala árabe.

Descrito como su lanzamiento más audaz a la fecha, Unholy trata acerca de un esposo infiel que deja a su mujer e hijos en casa con tal de divertirse, historia inspirada por el infame club The Body Shop ubicado en L.A. Sunset Strip.

(FOTO: ESPECIAL)

“Unholy fue hecha en Jamaica y me permitió vivir uno de los momentos creativos más gloriosos que he tenido como artista. Nunca me había divertido tanto al realizar una grabación.

“Fue muy catártico y liberador poder experimentar de esta manera y lanzar por la ventana el libro de reglas. También ha sido un honor trabajar con Kim Petras y ser testigo de su brillantez. Esta canción trata de liberarse uno mismo de las garras que esconden los secretos de los demás…”, dice Sam en un comunicado.