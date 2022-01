Salud Municipal refuerza acciones contra COVID en Saltillo

Ante el incremento de contagios por la cepa Ómicron, el director de Salud Pública Municipal, Luis Alfonso Carrillo González, advirtió que vacunarse y el uso del cubrebocas, prácticamente es el fundamento de la atención actual.

En ese sentido, indicó que la vacuna es lo indiscutible para terminar con esto, y el uso del cubrebocas para detener los contagios, además de evitar los lugares cerrados y aglomerados, no reunirse en lugares cerrados, así como con grandes cantidades de personas, y mantener la ventilación.

“Todas las demás medidas deben de continuarse, esto es por reforzar esas medidas debemos sanitizar los lugares, utilizar el gel en las manos, pero prácticamente si nos vacunamos, usamos el cubrebocas y evitamos los lugares cerrados, con eso vamos a tener la situación bajo control”, expuso.

Destacó que en la Dirección de Salud Pública Municipal, a través de campañas se refuerza el uso del cubrebocas, principalmente en el caso de todas aquellas personas que acuden a tomarse una muestra, por ejemplo.

“Tratamos de que reciban los cubrebocas, las personas que llegan a solicitar algún servicio no son recibidas si no traen el cubrebocas, y si no traen cubrebocas se les proporciona para ellos y para su familia, hemos estado insistiendo y la campaña va a seguir permanente todo el año, sin importar que disminuyeran los números de contagio, esto es algo que debemos de continuar porque nos protege de la transmisión del virus, no solo del Covid, también de muchos otros”, afirmó.

Recordó que a la fecha, en los consultorios municipales se atiende a 4 mil trabajadores y 11 mil beneficiarios, además que a la fecha se contabilizan más de 200 contagios de las diferentes direcciones, no hay una en especial donde prevalezca la situación.