Salud Durango hará reingeniería tras asesinato de Eric Andrade

Mientras el Gobierno federal revisa las condiciones de seguridad de los médicos pasantes de servicio social en zonas apartadas y violentas, la Secretaría de Salud en el estado de Durango busca hacer una reingeniería para garantizar la atención médica en las comunidades alejadas y para establecer un protocolo y evitar riesgos entre los profesionales sanitarios que ahí se desempeñan.

Lo anterior se anunció después de que se tomara la decisión de retirar a los estudiantes de los lugares de riesgo tras el asesinato del joven de 24 años, Eric Andrade en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo.

"He tenido contacto en la Federación, están analizando las áreas de riesgo, y ellos nos lo darán a conocer, nosotros hemos levantado un censo y lo seguimos haciendo para ver cuáles serían los lugares de riesgo y hacer una reingeniería para mandar personal para que la sociedad del área que corresponda no se quede sin atención porque es importante que la atención se siga dando", dijo el secretario de salud, Sergio González Romero.

El funcionario dijo que hay que esperar el resultado del análisis de las autoridades federales y en función de ello, tomar medidas pues la eliminación del servicio social es complicado debido a que está plasmado en la ley.

"También lo que es muy importante es que muchas comunidades requieren la atención de médicos pasantes pero tenemos que darles seguridad porque es lo que nos piden", agregó.

González Romero indicó que la Secretaría de Salud retiró a 96 médicos pasantes mientras se generan las condiciones de seguridad y se establece un protocolo para evitar riesgos. El secretario indicó que hay pasantes que han manifestado que se quieren quedar a prestar el servicio social en sus comunidades por lo que también se están revisando esos casos.

COMPROMISO

El pasado lunes, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres se comprometió a llevar las demandas de los Médicos Pasantes del Servicio Social del estado al Gobierno federal.

"Decirles que durante el fin de semana, he sostenido reuniones con la comunidad estudiantil de las carreras de Medicina y otras a fines a la salud, seré portavoz ante las autoridades federales en la inquietud que me han planteado sobre la Norma Oficial Mexicana para la prestación del servicio social y las consideraciones que se deben tener para realizar esta importante actividad...hoy tenemos que ser más solidarios, tenemos que cuidar más a nuestro personal de salud, no solo a los que van como residentes sino a todo el personal de salud", expresó.

Entre otras cosas, los estudiantes exigen aumento del 100% de la beca del servicio social, reforma urgente a la NOM-009-SSA3-2013, educación en salud.

Esta norma, tiene por objetivo establecer los criterios mínimos para la utilización de los establecimientos para la atención médica de las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para la prestación del servicio social de los pasantes de medicina y estomatología.

En un pliego petitorio, los afectados también exigen a la Federación el retiro de pasantes de zonas rurales con alto índice de inseguridad, así como promover la generación de leyes que protejan a los pasantes del área de la Salud.

'Sacude' estrategia

¿Qué medidas se implementarán en Durango?

*Por el asesinato de Eric Andrade, se tomó la decisión de concentrar en la capital a los médicos pasantes que estaban realizando el servicio social en las zonas más alejadas consideradas de alto riesgo.

*También se establecerán protocolos de seguridad para reforzar la vigilancia a través de rondines con la presencia de policías en los hospitales para evitar el ingreso de personas armadas a cualquier clínica.

*También se involucrará a la comunidad en el cuidado y protección de todos los profesionales sanitarios.