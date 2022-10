Salud de Michael J. Fox preocupa tras su reencuentro con Christopher Lloyd de Volver al Futuro

Fue en 1985 cuando los cines de todo el mundo proyectaron Volver al futuro, una película que sin saberlo, se volvería en la mejor de ese año. Y es que a pesar de que esta producción fue lanzada hace ya un par de años, el legado que dejó sigue cosechando frutos.

Es por esto que sus protagonistas: Michael J. Fox y Christopher Lloyd, fueron invitados al Salón del Comic de Nueva York, en donde fueron recibidos con gran ovación por el público, convirtiéndose en uno de los reencuentros más esperados por los fanáticos.

Durante la charla, recordaron los momentos de grabación y sus años de amistad, los cuales iniciaron desde el primer momento en que se rodó la película: “No conocía a Michael en persona, y al verlo sentí una química inmediata”, comentó Christopher Lloyd, actor encargado de protagonizar al enigmático doctor Emmet Brown.

Sin embargo, durante el encuentro con sus fanáticos, lo que más llamó la atención fue ver el estado físico en el que se encontraba Michael, esto debido al avanzado Parkinson que le fue detectado desde 1990, 5 años después del estreno de la primera entrega de Volver al Futuro.

Ahí, “Marty McFly” reveló que a pesar de que ha sido difícil lidar con la enfermedad, considera al Parkinson como un regalo”:

“El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un reglo, y no lo cambiaria por nada. Personas como Chris han estado allí mucho tiempo para mí y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

Y es que a través de los videos difundidos en redes sociales, se podía ver como el actor de 61 años tenía dificultades para controlar sus movimientos, e inclusive en algunas ocasiones batallaba un poco para mantenerse en pie, sin embargo, siempre se mostró con actitud positiva frente a los fanáticos, provocando un gran recibimiento por parte de ellos.