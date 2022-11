Salarios en Torreón son mayores: GEL

El nivel salarial en Torreón es mayor al que reflejan las cifras oficiales del IMSS, donde no están consideradas prestaciones, bonos o incentivos que no necesariamente son cotizables; sin embargo, sí es importante que los sueldos sean más competitivos y esto solo podría darse atrayendo empresas cuyo margen de utilidad les permita pagar más a sus trabajadores.

De esta forma las empresas ya instaladas se verían en una dinámica de tener que incrementar los salarios, aunque a su vez esto conllevaría a elevar los precios y aumentar los niveles de inflación, dijo el vocero del Grupo Empresarial Lagunero (GEL), Mariano Serna Muñoz.

Refirió que, aunque el salario mínimo ha crecido más de un 100 por ciento en tres años, aún no llega al nivel que se paga en todos los sectores productivos, donde se otorgan prestaciones, bonos o incentivos que no se cotizan porque las cuotas del Seguro Social, junto con Infonavit e impuestos representan un costo adicional de hasta el 35 por ciento que no todas están en capacidad de solventar.

"Se han encontrado distintos mecanismos para pagar bien a los trabajadores sin tener que cotizar todo en el Seguro Social, y eso no se refleja en las estadísticas", dijo en referencia a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Destacó que actualmente, se aplica toda una estrategia para atraer a la región nuevas inversiones de empresas que además de generar empleos, brinden un valor agregado, en este caso mediante la paga de sueldos más altos que lleven a las demás a elevar los suyos también, creando condiciones más favorables. Esto evitaría que suceda lo mismo que cuando fue el "boom" de las maquiladoras, cuando se vinieron a instalar, pero ofrecían sueldos muy bajos.

El vocero del GEL, que agrupa a empresas de todos los sectores productivos, destacó que, en el primario, es decir, el agrícola y pecuario, los aumentos salariales fueron hasta del 15 por ciento el último año, debido a la escasez de mano de obra y a la necesidad de retener a los trabajadores, pues la gente del campo opta por emigrar a Estados Unidos.

El sector industrial, por otra parte, se vio severamente perjudicado al romperse las cadenas de distribución por la pandemia y al encarecimiento de los fletes marítimos de Asia que se elevaron hasta el 800 por ciento, lo que vino a encarecer los procesos y por lo cual los incrementos en dichas empresas se limitaron al índice inflacionario del 7.5 por ciento.

Finalmente, en el sector terciario que es el de comercio y servicios, también se dieron incrementos del 10 al 15 por ciento para tratar de retener a los empleados, al ser un área con mucha rotación de personal y hasta con escasez de mano de obra.

Desmienten cifras del IMSS

