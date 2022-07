Sabe Pemex del contrabando de gasolina en Monclova: empresario

Importadores de combustible pasan hasta tres pipas de gasolina o diésel con una sola factura, y ofrecen el combustible a estaciones de servicio con un precio por debajo del real, señaló el empresario Juan Gerardo Oyervides Rodríguez.

"Además, no checan la calidad del producto que venden con mala calidad y provoca afectaciones en los automóviles que los usan", agregó.

El empresario, propietario de varias estaciones de servicio, explicó que es una competencia desleal que no solo afecta la economía de la región.

Sostuvo que también perjudica la imagen de los gasolineros que trabajan bien. Porque venden combustible a un precio con el que de manera legal no se puede competir.

“Y si venden gasolina de mala calidad los usuarios terminan señalando que el producto (no la estación donde lo compraron) es malo en todas las gasolineras de Monclova” indicó.

Sostuvo que el contrabando se está acabando porque Pemex busca retomar el monopolio de los carburantes y el gobierno federal está eliminando las concesiones de importación de gasolina.

“No lo hace por el contrabando, porque hay empresarios que pagan por una importación y pasan dos o hasta tres cargas con la misma factura. Lo hace (Pemex) para continuar con el control de los precios y distribución de la gasolina” afirmó.

Señaló que Petróleos Mexicanos sabe del contrabando y conoce quienes venden gasolina ilegal.

“(La paraestatal) tiene nuestros registros, sabe lo que cada gasolinera vende, y ahí se da cuenta quienes están vendiendo el combustible (de procedencia ilícita). Pero no hace nada. Está tratando únicamente de apoderarse otra vez del monopolio del mercado", señala.

Sostuvo que la paraestatal no tiene la capacidad para atender a las 14 mil estaciones de servicio que hay en el país. “Sí las surte de combustible, pero llegan tarde o no envían las pipas con el combustible en las fechas pactadas; y eso también nos perjudica porque nos deja sin vender -y sin ingresos- mientras no cumplen, y de todos modos nosotros debemos cubrir los gastos fijos, salarios, luz, teléfono, etc.” expuso.