Rumores aseguran que Chiquis Rivera se habría comprometido con su novio Emilio Sánchez

Luego de su separación con Lorenzo Méndez, Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, parece darle un nuevo giro a su vida en su relación con Emilio Sánchez, pues rumores señalan que ambos se habrían comprometido en matrimonio.

Dichas especulación nacieron luego de que compartiera en redes fotos de una elegante cena que tuvo con el fotógrafo, sugiriendo que había sido un momento especial debido a la decoración que emplearon para el momento.

Y es que las fotos y videos compartidos en redes muestran pétalos blancos adornando el lugar, así como un camino hecho de velas que conducía a la elegante mesa donde ambos cenaron.

"Esto es muy lindo, esta es la razón por la que me dijeron que me pusiera un bonito vestido veraniego. Miren esto, Dios mío. Amigos, no puedo. Esto es literalmente hermoso", comentó Rivera en el video compartido en redes.

Son muchas las especulaciones del posible compromiso entre Chiquis y Emilio, por lo que sólo se espera una confirmación por parte de alguno de ellos.