Rubí Ibarra debuta como jueza en un concurso de canto en San Luis Potosí

Rubí Ibarra ha logrado traspasar todo tipo de críticas y luego de su salida de La Academia donde quedó en tercer lugar del reality de TV Azteca, regresó a San Luis Potosí a debutar como juez en un concurso de canto.

El pasado 14 de septiembre, a través del Museo Nacional de la Máscara en la capital potosina, se hizo una invitación para el primer concurso estatal de canto "El palomazo de la máscara", el cual se llevó a cabo el pasado miércoles 21 de septiembre y donde artistas de todo el estado llegaron a conquistar el escenario con su voz.

La invitación a este primer concurso era para jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y que residieran en la entidad; mientras que aquellos que quisieran acompañar a los participantes o simplemente para disfrutar del evento, era necesario pagar la entrada al museo.

Aunque no se mencionó en los anuncios promocionales, Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa, estaría presente en el concurso no como una participante, si no como juez.

Rubí Ibarra como juez de canto

Al concurso llegaron más de 42 jóvenes de todo San Luis Potosí y aunque hubo reconocimientos para todos los que participaron, los tres primeros lugares recibieron un premio en efectivo.

(FOTO: ESPECIAL)

Lo que ha destacado es que es la primera vez que Rubí participa como juez y no como concursante, junto a personalidades como Dave Shaman, Arturo CT y Adriana Castaños, quienes reconocieron a la potosina como un talento del estado.

Rubí utilizó sus redes sociales para agradecer la invitación a este evento que se convirtió en uno de los favoritos de los potosinos que disfrutan de la música al máximo y felicitó a quienes cantaron para ella, el resto de los jueces y el público que acompañó a estos talentosos potosinos.

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí junto con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) agradecieron a quienes acudieron a esta convocatoria que se convierte en otro de los esfuerzos del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona para continuar fomentando la cultura y abriendo espacios a todos los potosinos, con el único objetivo de que disfruten y estén al alcance de todos.