Rubén Moreira presenta su propia propuesta de reforma eléctrica

Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, presentará este martes su propia propuesta de reforma eléctrica.

Moreira lo hace un día después de concluido el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y su propuesta consiste en fortalecer la generación de energía limpia distribuida.

La propuesta que busca reformar el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, establece que las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 1 megawatt y las Centrales Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el territorio nacional, "dando prioridad a la Generación Limpia Distribuida (GLD)".

De acuerdo con la exposición de motivos, el desarrollo de la generación y distribución de la energía eléctrica generada por energías limpias destinada al autoconsumo se encuentra limitada, con restricciones, siendo fundamental determinar los modelos de contratos, metodologías de cálculo de contraprestaciones y las disposiciones de carácter administrativo.

"A partir de las cuales pueda comercializarse la energía eléctrica obtenida mediante generación distribuida de energías limpias, ya que los grandes beneficiarios son usuarios domésticos, industriales y comerciales, pequeñas y medianas empresas (Pymes), donde han restringido su ahorro.

Por otro lado, las variaciones en los costos y dificultades de cada etapa se traducen en una carga económica a los usuarios o beneficiarios finales de la energía, y recae en el consumidor final pagar por estas fluctuaciones", se puntualiza.

Advierte que diversos estudios y análisis de competitividad indican que, en una etapa de adopción temprana, la generación distribuida tiene costos más altos, y que la inversión en la instalación de energías limpias como los paneles solares es competitiva frente a otras fuentes convencionales de generación de energía eléctrica, además, se consideran grandes beneficios en su generación y distribución, por ejemplo:

• Se reduce el uso de combustibles fósiles.• Disminuye la demanda de generación de energía eléctrica en períodos pico.• Mejora la calidad de la energía al registrarse menos apagones y cambios de voltaje.• Se requiere menos infraestructura para generar y transmitir energía eléctrica.• El particular puede tomar el control de la generación de su propia electricidad.• Se proporciona un mejor aprovechamiento de la energía generada.

"Promover la Generación Limpia Distribuida conducirá a México hacia un correcto desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantiza su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el impulso al uso de Energías Limpias para lograr la reducción de emisiones contaminantes, contribuyendo de manera directa a mitigar los efectos del Calentamiento Global", puntualiza el proyecto.

Agrega que el mundo transita por una generación distribuida menos restrictiva, por ejemplo: Brasil hasta 5 MW; Colombia igual o menor a 1 MW; Honduras no tiene límites menores a 50 MW; Guatemala, su norma técnica considera hasta 5 MW y Reino Unido, donde sus pequeños distribuidores no pueden exceder 2.5 MW, pequeños suministradores no pueden exceder los 5 MW, de los cuales, no más de 2.5 MW pueden ser suministrados a consumidores domésticos, incluso pueden ascender a 10 MW para los generadores.

La reforma busca darle a la Comisión Federal de Electricidad un papel preponderante

Por ello, de manera prioritaria, la iniciativa contempla la GLD "que permitirá a los Generadores Exentos obtener Certificados de Energía Limpia (CEL), lo que significará una gran apertura del mercado de Certificados para la Generación Distribuida, estimulando la inversión y como incentivo para el cumplimiento de las metas de generación de energías limpias establecidas en la Ley de Transición Energética y en los acuerdos internacionales".

"Se torna fundamental la participación de la CRE, a fin de evitar distorsiones de mercado y transferencias indebidas o desproporcionadas de recursos que generen un desbalance económico entre los diversos agentes inmiscuidos en el mercado", sostiene.

En la iniciativa también se contemplan estrategias para ampliar el rango de acción para que centrales eléctricas de Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida, reduzcan la cantidad de trámites y faciliten su gestión para su incorporación al sistema eléctrico, "y en consecuencia sean más accesibles, generando un beneficio para los usuarios finales, asimismo, un alivio en los esfuerzos que realizan las empresas productivas del país, a fin de enfocarlos donde le resulte más benéfico y estratégico".

Con todo ello, se ampliará el límite de capacidad de generación de las centrales eléctricas que no requiere permiso de generación eléctrica de la Comisión Reguladora de Energía de 0.5 MW a al menos 1 MW, "con lo que aumentaría el máximo de capacidad que se puede instalar actualmente de forma exenta de conformidad con el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Además, de impulsar la generación de energías limpias".

La propuesta, también suscrita por la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, ya está publicada en la gaceta parlamentaria.