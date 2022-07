Rosalía, Beyoncé, Blackpink y más lanzamientos musicales imperdibles de la última semana de julio

El mes de julio está a nada de terminar, pero en su última semana entregó nuevas canciones imperdibles de diferentes géneros y para todos los gustos.

Desde el esperado lanzamiento del nuevo álbum de Beyoncé, al regreso grupal de Blackpink, y la canción sorpresa de Rosalía, entre otros nuevos temas, son varios los lanzamientos imperdibles de la última semana de julio.

AITANA, EMILIA Y PTAZETA- QUIERES

La española Aitana es una experta en lo que temas del verano se refiere, su talento está detrás del éxito viral de TikTok, Mon Amour (Remix); y ahora, regresa con una canción imperdible en colaboración con la argentina Emilia y la también española Ptazeta. Se trata de la canción Quieres, un vibrante tema hecho para las pistas de baile. Con beat de reguetón y sonidos electrónicos, la canción va subiendo poco a poco de tono, hasta explotar con un coro que en palabras de Aitana "vais a disfrutar".

BILLIE EILISH- TV- THE 30TH

Por si su último álbum de estudio, Happier Than Ever, no fuera poco, la cantante estadounidense y ganadora al Grammy, Billie Eilish, regresa con dos sencillos nuevos, temas que son muy diferentes entre sí: TV y The 30th. Estas canciones tienen letras profundas, en TV, Billie habla de la apatía de la artista mientras todo a su alrededor se derrumba. Mientras que en The 30th, Billie habla de un suceso trágico que le ocurrió a un amigo.

CAMILO Y NICKI NICOLE- NATURALEZA

Camilo está de regreso con nueva música, ahora, en una colaboración con la cantante Nicki Nicole, los artistas unen su talento en la canción Naturaleza, una divertida canción que combina el pop y el rap, con beat de reguetón. Se trata de la primera colaboración del colombiano y la argentina, un tema listo para entregarse a la pista de baile.

SEBASTIÁN YATRA Y PABLO ALBORÁN- CONTIGO

Este dueto en el que destacan las voces de Sebastián Yatra y Pablo Alborán y el sonido del piano está hecho para quienes se entregan al amor incondicional. Una balada para los amantes de la música más relajada y romántica.

BEYONCÉ- RENAISSANCE

La Queen B está de regreso con un álbum hecho para la fiesta, se trata de su séptimo trabajo de estudio. En este nuevo disco, Beyoncé se aleja de la intensidad política y la perfección, para entregar un trabajo hecho para celebrar. En un proyecto que será entregado al público en tres partes, y ya se puede disfrutar del volumen uno en las plataformas de "streaming". El primer sencillo Break My Soul se ha convertido en todo un éxito.

ROSALÍA- DESPECHÁ

Esta jueves, la cantante española sensación global, Rosalía, publicó el tema Despechá, una canción que había adelantado en sus conciertos, y que, finalmente, ha presentado de manera oficial en plataformas de "streaming". Rosalía decidió complacer a sus fans, quienes habían estado pidiendo el lanzamiento de la canción. El resultado: ser la canción femenina en español con mejor debut en Spotify Global.

BLACKPINK- READY FOR LOVE

Después de dos años de que publicaron The Album, y aunque complacieron a sus fans de manera individual: Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé, están de regreso con un nuevo tema y video musical, se trata de Ready For Love, una colaboración publicitaria CON PUBG Mobile. El tema tiene el ritmo electrónico que caracteriza al grupo de Kpop, además de presentar un video musical de gran presupuesto.

PATY CANTÚ, NETO PEÑA Y GERA MX- GUADALAJARA

La mexicana Paty Cantú se aleja un poco del pop latino que había hecho con su sencillo Bailo Sola, y ahora, presenta una colaboración musical con Neto Peña y Gera MX, en la canción Guadalajara, en donde combina el pop, rap y regional mexicano.

SELENA- COMO YO TE QUIERO A TI

La cantante Selena Quintanillla sigue manteniendo su legado musical vivo, a pesar de que dejó este mundo en 1995. Su familia lanzará un álbum de estudio inédito con canciones nunca antes publicadas, y el primer sencillo es la balada Como Yo Te Quiero a Ti.

YURIDIA CON BANDA MS- ¿Y QUÉ TAL SI FUNCIONA?

Yuridia sigue promocionando su próximo álbum en el que se entregará por completo al regional mexicano. Ahora, lanza un nuevo sencillo junto a la Banda MS, el tema ¿Y qué tal si funciona?