Román Cepeda no ha sido convocado a la reunión con AMLO sobre el proyecto de Agua Saludable

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que no ha sido convocado a la reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde se revisará lo relativo al proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna.

Reconoció que no ha recibido información sobre las licitaciones ni los pormenores sobre el proyecto, así como cuándo podrían recibir los municipios los recursos contemplados para la mejora de la infraestructura hidráulica, en lo que se refiere a las tuberías y los megatanques.

No obstante, el edil dijo que aplaude el proyecto y confió en que se concrete a la brevedad posible. Señaló que Torreón habrá de ser un factor de suma y que lo único que se solicitaría, de manera respetuosa, es que se desarrollara lo antes posible, para combinar una estrategia donde la inversión, el sacrificio y esfuerzo que hace el Municipio en materia de agua pueda ser complementario al proyecto federal.

"En lo personal, no he tenido yo información ni he sido notificado ni convocado pero, al final del día, esto no es un club social, yo lo único que espero es los resultados, uno cuando ya es administración y cuando ya es gobierno, no lo mide por cuánta gente se reúne sino por los resultados que se dan, yo espero que, si me invitan o no, no hay mayor problema, lo que sí es que apelaría a que el proyecto se cristalice a la brevedad posible por la problemática, no sólo de Torreón, el tema del agua es mundial, de México, de La Laguna, y de Torreón, no estamos ajenos, insisto, Torreón siempre va a ser un factor de suma", expresó.

El alcalde se pronunció por buscar las mejores soluciones como Municipio, incluso en el proyecto federal.