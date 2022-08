Alcalde de Lerdo confirma visita de AMLO a La Laguna para este viernes

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, confirmó la próxima visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a la Laguna de Durango para el próximo viernes con motivo de las obras del proyecto de Agua Saludable Para La Laguna (ASL).

Mencionó que el jueves de la semana pasada que estuvo de visita el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, se tuvo un encuentro con los ejidatarios del módulo 03 San Jacinto-Jerusalem y que en pláticas de trabajo confirmaron al gobernador la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para el próximo viernes para supervisar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

También dijo que se busca que se pueda anunciar la primera piedra de la inversión de la empresa de fertilizantes Tarafer que se ubicará en el corredor La Loma – Sapioriz, en Lerdo "y pues se busca empatar con la agenda con el embajador de Holanda y los industriales que van a apostar a esa inversión y se busca que el propio presidente pueda hacer el anuncio de manera oficial", dijo Martínez Cabrera.

Respecto a la disposición que pueden tener los ejidatarios, dijo que el tema ya está "muy planchado" y que el tema en particular es la elección del módulo de riego qué es un tema particular.

"Es un tema que ellos lo tienen que sacar al interior de sus propios reglamentos y estatutos que tiene la asociación pero que nosotros como autoridad al final no los podemos resolver porque es un tema interno; son 15 votos y no hay más y en eso yo creo que quedó más que claro que todos están a favor del proyecto de Agua Saludable y si Dios quiere no habrá contratiempos para que la obra que avance", acotó.