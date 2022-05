Román Alberto Cepeda no descarta posibilidad de ser gobernador

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló que no se encuentra descartada la posibilidad de competir por la gubernatura de Coahuila en en futuro, esto luego de ser cuestionado sobre el proceso interno que se abrirá dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que busca definir al candidato o candidata de cara a la elección del año 2023.

Cuestionado ayer jueves, el mandatario admitió que, dentro de la política, siempre existe la posibilidad de aspirar a nuevos cargos de responsabilidad, aunque en todo caso afirmó que por el momento su mayor interés es el de "entregar resultados" a la ciudadanía que le brindó la confianza con su voto para ser el alcalde de Torreón en el periodo de este 2022 y hasta el año 2024.

"Mira, al día de hoy mi mayor interés es tratar de ser un buen alcalde y tratar de cubrir la expectativas que tuvieron quienes le apostaron, quienes jugaron conmigo en el proyecto y quienes no lo hicieron también, de demostrarles que soy ahorita una gente que lo que más quiere es cubrir las expectativas, poner a Torreón en los ojos de México y del mundo, eso es a lo que yo aspiro el día de hoy, a ser un alcalde comprometido, responsable... Lo demás es de otro tiempo y de otro momento, en su momento pues ya lo veremos".

Respecto al proceso que se anunció de forma interna en el PRI para elegir al candidato o candidata rumbo a la gubernatura, Cepeda llamó a que se respeten los "procesos democráticos", mismos que garantizarán la sanidad del propio partido y de cualquier elección en general.

"Siempre apelar a la democracia es no equivocarse, creo que es importante que los procesos democráticos siempre son sanos para un partido político, para una elección de cualquier orden, entonces yo le apuesto también a que los procesos democráticos abiertos son buenos... Ustedes saben que en política todo puede pasar, el día que no aspiremos a nada pues ese día nos dedicamos a otra cosa, en lo empresarial y en lo político, en todo creo, lo más importante al día de hoy es ser responsable, yo creo que ser responsable es importante para cualquier situación, no estoy obsesionado, nunca he sido un hombre de obsesiones, no lo haré, lo que sí es importante es que hoy la ciudadanía de Torreón está esperando que le demos respuesta a mucho de los compromisos que hicimos en campaña, esa es mi principal prioridad".

Cabe recordar que esta misma semana el diputado federal y líder estatal del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes, señaló que la elección del candidato será mediante un "proceso democrático, abierto a la militancia y simpatizantes", y resaltó que ya se está trabajando con todas las fuerzas políticas, pues además hay madurez política para mantener lo que como gobierno se está haciendo en Coahuila, esto en referencia a que podría concretarse una alianza con el PAN y PRD para realizar una contienda contra Morena en la elección de 2023.