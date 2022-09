Rogelio Ramos celebrará hoy sus 35 años de carrera

El comediante, Rogelio Ramos, tiene una cita con sus paisanos, con la que espera dejar huella.

Este 8 de septiembre, el llamado "Rey del stand up" se presentará en el Coliseo Centenario, dentro del marco de la edición número 75 de la Feria de Torreón.

Ramos, festejará 35 años de trayectoria, junto al "Perro Guarumo" y José Luis Zagar.

"Ya festejamos los 25 años, los 30 y ahora los 35, ojalá y toquen también los 40 años y hasta ahí, porque la verdad me quiero retirar con dignidad, no quiero andar dando shows enfermos o sin la energía que vamos perdiendo conforme la edad avanza; un día me dijeron que si me quería morir en el escenario y les dije que no, que estaban locos, imagínense los problemas en los que metería al teatro o donde me esté presentando", mencionó el artista en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.

En la misma charla, Rogelio explicó que él ama tanto su tierra que por eso sigue viviendo aquí y no ha optado como otros artistas por radicar en CDMX, pese a tantos compromisos nacionales que tiene.

"En verdad que soy orgullosamente lagunero. A mi Comarca Lagunera no la cambió por nada. Yo irme de aquí, jamás. Soy muy feliz en mi tierra".