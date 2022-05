Roban por tercera ocasión en escuela de Gómez Palacio

Por tercera ocasión en el presente Ciclo Escolar, la escuela Primaria Progreso y Libertad del sector San Alberto de Gómez Palacio fue "blanco" de los ladrones.

El primer robo fue a inicios del ciclo, en el que solo lograron llevarse artículos que pudieron recuperarse con el apoyo de los padres de familia, sin embargo durante las vacaciones de Semana Santa, los ladrones lograron ingresar nuevamente y llevarse un "botín" más grande.

En este atraco lograron extraer cableado eléctrico, así como tubería hidráulica y algunas llaves de los sanitarios.

Zury Hernández, directora de la primaria dijo que también se causaron daños para tratar de ingresar a los salones.

La maestra mencionó que aún no se habían recuperado del último atraco cuando sufrieron uno más.

"Aun no podemos reparar lo de la luz y ya habían vuelto a robar, se llevaron ventiladores de pedestal... la situación va de mal en peor, no hemos tenido respuesta para todo lo que se hecho, para que apoyen a la escuela", comentó la directora.

Razón por la que más de 300 alumnos entre el turno matutino y vespertino, así como 12 maestros y dos directivos, no han podido regresar a sus aulas, pues no hay ni agua ni luz.

"Nosotros debimos de haber ingresado el 25 de abril y no pudimos porque no hay ni luz ni agua", explicó. Ante tales condiciones que hacen imposible hacer uso de las instalaciones, los maestros han trabajado con los alumnos de forma virtual, aunque esta condición también es un problema, puesto que no todos cuentan con las herramientas indispensables, como lo es el internet.

Razón por la que tanto directivos como padres de familia llaman a las autoridades a incrementar los rondines de vigilancia.

"El nuevo llamado es que manden vigilancia, que se den cuenta que este es un foco rojo, no solo para la escuela sino para toda la comunidad", dijo Hernández.