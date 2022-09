Rivalidades alianzadas: paz burlada

La paz entre antiguos enemigos, coaligados ante un peligro común, históricamente nunca ha durado mucho y tampoco ha impedido que internamente cada sector siga hablando mal del otro mientras sus líderes entrelazan sus manos. El ser humano es el único depredador capaz de dar la mano amistosamente a su adversario mientras en la otra sostiene un garrote para acabarlo.

En el foro romano se encuentran las ruinas del "Templo de Marte Vengador" que debería permanecer abierto mientras alguna legión estuviera en campaña. Según algunos historiadores, ese templo solamente estuvo cerrado dos días en todas las centurias del Imperio Romano. ¿Será innato de la humanidad la violencia y la traición?

En el siglo V A.C, Atenas y Esparta, las dos ciudades más emblemáticas de la Grecia clásica, enemigas acérrimas entre sí, se unieron para luchar contra los persas durante las guerras Médicas. Apenas acabada esa confrontación hubo traiciones y amenazas entre ellas, surgiendo la guerra Peloponeso que las devastó dejándolas inermes ante Macedonia. Su caída fue catastrófica y permitió que Alejandro Magno las conquistara junto con toda Grecia.

Veamos un ejemplo históricamente más cercano:

En 1936 Hitler quien ya era amo de Alemania, criticaba ferozmente al bolchevismo de Stalin y a la URSS, acusándolos de exterminar y destruir la cultura de los Estados europeos. Aseveraba que el Marxismo era erróneo e iba de la mano del judaísmo internacional; por ello habría que destruirlos. Stalin, jerarca de la URSS era enemigo ideológico de Hitler al que acusaba de esclavista, salvaje y furioso asesino y pedía a todas las fuerzas del pueblo la destrucción del nazismo.

En agosto de 1939, la URSS y la Alemania nazi acordaron firmar un "Pacto de no Agresión", conocido como Molotov-Ribbentrop. En él acordaban no atacarse mutuamente, así como el compromiso para la solución pacífica de las controversias entre ambas naciones mediante consultas mutuas y estrechar vínculos económicos y comerciales otorgándose tratos preferenciales y ayuda recíproca. En cláusula secreta (solamente conocida por los jerarcas de ambos gobiernos) se dividían los países ubicados entre ellos. 22 meses más tarde, junio de 1941, Alemania ataca a la URSS y se suscitan batallas de magnitudes descomunales que causaron millones de pérdidas humanas.

México ha vivido muchos "acuerdos amistosos" terminados en infidelidades. En el siglo XIX surgió la palabra "Picalugada" que se refería a la traición que el italiano Picaluga realizó a Vicente Guerrero al invitarlo a comer para tomarlo prisionero y entregarlo para su fusilamiento; idéntica actitud a la de Jesús Guajardo con Zapata y Rodolfo Herrero con Carranza.

Una supuesta paz política y alianza electoral entre los partidos de oposición se ha reconvertido en lucha abierta que no se prevé termine bien. ¿traición de uno de ellos? No sé, tal vez; pero no olvidemos que previamente había existido entre ellos "concertacesiones" en las que se cedían mutuamente preponderancias no logradas conforme al estado de derecho electoral y nadie decía nada. Así pues, la amistad política no consiste en ser bueno ante tu cara; sino de ser leal aún a las espaldas del otro.

Ahora surgen picalugadas dentro de la Alianza Opositora. Uno de los líderes, muy conocido por su célebre integridad moral toma decisiones que habían sido acordadas negativamente y ello lo enfrenta a sus socios. El otro, en idéntica actitud designa abiertamente candidato para gobernador de un estado sin consultar con su aliado, quien hasta hoy lo ha controlado. Ahora ante esas actitudes se separan "temporalmente" sintiéndose ambos infamados, Esto demuestra que es lo mismo a nivel mundial que en lo doméstico y más en lo político, finalmente se nos muestran las caras como son… ¿regresarán los ataques entre ellos? ¿y el club de elogios mutuos de columnistas de dichos institutos políticos se convertirán ya en críticas despechadas?; seguramente regresan los agravios maritales cuando sea disuelto el amasiato.

Algunos insisten que pudieran reconciliarse, pero los dimes y diretes dejan huella profunda y la duda siempre existirá y con mucha cautela seguirán cuestionándose entre ellos cualquier actitud sospechosa, en especial cuando se infiere una negociación ignominiosa para que mejor "no se tocará a nadie". La traición es una mancha imborrable y mientras más se talla, más se agranda e indigna.