Ripley señala que Kim Kardashian no dañó el vestido de Marilyn Monroe ¡Aunque usted no lo crea!

El tema de Kim Kardashian y el vestido icónico de Marilyn Monroe han puesto sobre la mesa el tema de la conservación histórica, y es que, la "influencer" usó el atuendo con el que la actriz cantó Happy Birthday frente John F. Kennedy en 1962, para la Met Gala 2022, y al parecer, la pieza salió dañada.

Sin embargo, ante las críticas que ha recibido Kim K, sobre presuntamente haber dañado el vestido, Ripley declaró que la famosa no causó afectó a la prenda.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía, en la que supuestamente mostraba el vestido antes y después de que Kim K lo usara. Pero un representante del Museo Ripley's Believe It or Not!- quienes compraron el vestido en 2016 por 4.1 millones de dólares- defendieron a la Kardashian.

A través de un comunicado publicado por el museo señalan que:

"Ripley no es el primer dueño de este vestido. Fue adquirido en un evento de Julien's Auctions en 2016 por 4.8 millones de dólares. Un informe escrito sobre el estado del vestido a principios de 2017 afirma que varias costuras están tiradas y gastadas. Esto no es sorprendente dado lo delicado que es el material. Hay arrugas en la parte posterior por los ganchos y los ojos”.

Por lo que la fotografía que muestra como era el vestido antes de que Kim Kardashian lo usara, habría sido tomada antes de que la empresaria estadounidense lo presumiera en la alfombra roja de la Met Gala 2022.

"Kim Kardashian luciendo el vestido de 'Feliz Cumpleaños' ha sido muy cuestionada, pero el hecho es que, de ninguna manera, dañó la prenda en el poco tiempo que se usó en la Met Gala", añade el texto.

La vicepresidenta de publicaciones y licencias de Ripley,Amanda Joiner, aclaró que ella estuvo acompañando a Kim durante todo el día del Met.

"Desde la parte inferior de los escalones del Met, donde Kim se puso el vestido, hasta la parte superior donde fue devuelto, el vestido estaba en las mismas condiciones en que fue entregado a Kim".

El valor histórico de este vestido se remonta a 1962, cuando Marilyn utilizó el vestido delante del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy en su cumpleaños.

Kim documentó en un video como es que se midió el vestido y como fue la preparación para usarlo, ya que tuvo que perder 16 libras para entrar en la pieza, después de que Ripley le negara el permiso en un principio.

Además, Kim recibió un mechón de cabello de Marilyn.

Ante toda esta situación, Kim Kardashian recibió múltiples críticas y mucho se ha cuestionado sobre si piezas históricas deberían ser prestadas a famosos.