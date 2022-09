Ringo Starr lanza su EP3

Ringo Starr ha dado a conocer un nuevo material discográfico de nombre EP3, de forma física y digital; Será el 18 de nombre cuando salga un casete y un vinilo del mismo.

“Cada canción en este EP se relaciona con Peace and Love. Cuando yo estaba en The Beatles empezamos a mirar el mundo en los años 60 y gracias a los hippies muchos de nosotros tuvimos un cambio de mentalidad y paz y amor y ayudarnos unos a otros y ser amable si puedes se convirtió en nuestro objetivo.

“Así que siempre busco canciones que hablen de eso y todas estas canciones tienen el mismo sentimiento pero escritas de una manera diferente. También me encanta la magia de hacer un disco. Me divierto mucho y soy de mente abierta, y es genial ver lo que sucede”, menciona Ringo en un comunicado.

World Go Round, Everyone and Everything, Let's Be Friends y Free Your Soul conforman el EP que se grabó en el estudio Roccabella West de Starr, donde también realizó sus EP Change The World y Zoom In.

En solo 4 pistas, Ringo cubre una amplia gama de estilos y sonidos, comenzando con la electrizante World Go Round, que ya tiene su video.

Fue filmado en el estudio de la casa de Ringo por Brent Carpenter y presenta a Ringo, Steve Lukather y Joseph Williams mientras graban la pista.