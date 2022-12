Rincón Beisbolero

Agoniza el 2022 y en materia de beisbol deja algunas cosas interesantes dignas del comentario; en el aspecto deportivo los Leones de Yucatán conquistaron el título de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al venir de atrás y superar a los Toros de Tijuana, quienes de la mano de Homar Rojas, buscaban el bicampeonato; fue una final llena de hechos extraños, principalmente porque Roberto "Chapo" Vizcarra fue el manager campeón al frente de la novena yucateca, luego de una controvertida salida de los Saraperos de Saltillo, con quienes empezó la temporada; ni Vizcarra ni la directiva de Saltillo se han pronunciado al respecto, y como el "Chapo" dejó el timón saltillense cuanto ya estaba prácticamente arreglado con Yucatán, las especulaciones no se hicieron esperar.

La danza de los managers parece no tener fin, y en las dos ligas profesionales más importantes del país, es común ver cómo ruedan las cabezas, y al paso del tiempo el que fue cesado encuentra acomodo en otro equipo. Con los Algodoneros de Unión Laguna fue triste el paso de Óscar Robles, el tijuanense llegó a Torreón como el Mánager del Año en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), pero las cosas no se le dieron; todo indica que varios jugadores en el grupo no estaban de acuerdo en su manera de trabajar, y después de su salida Robles quiso aclarar la situación, pero la reacción de Jorge Sesma, vía Twitter, fue clara y contundente; después vino Ramón Orantes que aprovechó el buen momento anímico del grupo, para meterse hasta el playoff.

El trabajo de Orantes fue muy bueno y los resultados lo avalan, quizá el "prietito en el arroz" sea la forma en que dirigió al equipo en la última serie del calendario regular, en casa frente a Tijuana, y en el mismo playoff en contra de Tecolotes, después de una decisión muy discutida que dejó desprotegido al pitcheo, cuando se hizo a un lado a Casey Harman para mantener a Peter Tago. Después, en otra decisión discutida, se optó por el venezolano Luis Sardiñas en lugar de un brazo inicialista que finalmente hizo mucha falta, sobre todo cuando Josh Corrales, habilitado como abridor, no pudo más, víctima del gran esfuerzo al que sometió su brazo derecho, ya que es muy distinto ser el preparador y de pronto hacer labores de inicialista.

La desagradable sorpresa corrió a cargo de los Mariachis de Guadalajara, quienes en 2021 fueron el mejor equipo de toda la LMB en el calendario regular, sin embargo, el gran apoyo económico decayó bastante en 2022 y el equipo no pudo entrar a la postemporada; la salida de varios jugadores importantes y del propio Benjamín Gil, fue un hándicap muy desfavorable, del cual el equipo nunca pudo recuperarse; es increíble como de un año para otro un equipo puede tener una caída tan grande, con Mariachis de Guadalajara no va a regresar Sergio Omar Gastélum, y de acuerdo a Fernando Ballesteros, el estratega tapatío en 2023 será el yucateco Luis Borges, que así recibiría su primera oportunidad de dirigir en la LMB.

Quienes han hecho bastante ruido son los Saraperos de Saltillo, que en 2022 tuvieron una temporada para el olvido; Rainel Rosario y Henry Urrutia encabezaron a la mejor ofensiva de la liga, pero lo que exhibieron sus abridores fue lamentable y finalmente se quedaron fuera del playoff, muy cerca del sexto lugar, pero los Rieleros de Aguascalientes les ganaron la carrera. El conocido Mark Weidemaier fue anunciado recientemente como su manejador para 2023, el estadounidense se estrenó en LMB con el Unión Laguna en 1988, en sustitución de Alfredo "Yaqui" Ríos; en 2022 Mark inició al frente de Tecolotes de los Dos Laredos y cuando el fronterizo era el mejor equipo de la liga, la directiva lo separó del cargo, con el argumento de los muy trillados "asuntos familiares".

No pasó mucho tiempo para conocer la realidad, y se dice que un grupo de jugadores, encabezados por Balbino Fuenmayor, se quejó de la disciplina de Weidemaier y la directiva optó por hacerlo a un lado. Este mánager es muy conocedor y le da prioridad al aspecto físico, especialmente en los pitchers; en Algodoneros hay lanzadores de calidad, pero el nivel que enseñan a lo largo de la temporada está muy por abajo de ese nivel, y eso se debe a la falta de una buena preparación física; normalmente los equipos dejan esa responsabilidad a su trainer, pero se requiere un verdadero especialista en acondicionamiento físico. El jugador es profesional y debe entender que entre mejor sea su condición física, también lo será su rendimiento. Un abrazo fuerte a todos los lectores y ¡Feliz Navidad!