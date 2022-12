Rincón Beisbolero

Hoy en día el beisbol ofrece muchas opciones para los seres humanos que lo practican, pero es muy especial el grupo de jugadores que encuentran en el beisbol su "modus vivendi". Estos elementos, además de las cualidades necesarias para destacar en esta disciplina, requieren un estado físico inmejorable y sobre todo, mantenerse lo más sanos que sea posible; comúnmente los jugadores que se preocupan por cumplir estos requisitos son los que verdaderamente pueden considerarse profesionales, y por consecuencia su carrera se prolonga; un ejemplo que viene a la mente es el de Francisco Campos, un lanzador profesional que antes que nada fue un atleta de alto rendimiento y pronto "Pancho Ponches" será un inmortal del Salón de la Fama de Monterrey.

A nivel regional durante prácticamente todo el año funcionan ligas "amateurs", pero a partir de septiembre funciona un circuito de mayor calidad, que ofrece al jugador la posibilidad de obtener un mejor ingreso, es el caso actual de la Liga Premier de Beisbol de la Laguna, que el próximo fin de semana va a celebrar su séptima jornada. Hay jugadores que por las mañanas participan en alguna liga de las que funciona todo el año, y por la tarde, en busca de un ingreso extra, lo hacen en la Premier, pero aquí la situación se complica cuando se trata de lanzadores, porque someten su brazo a un esfuerzo extra, el cual en ocasiones trae como consecuencia una lesión; el lanzador debe ser responsable y conocer la capacidad de su brazo, para mantenerlo sano.

El domingo anterior un jugador lanzó por la mañana en la Liga de Empleados y Profesionistas, pero ese mismo día, por la tarde, trabajó en Matamoros, en juego de la Liga Premier ¿cuál fue el resultado? En el juego vespertino lanzó dos entradas y un tercio, explotó con 16 bateadores legales, permitió seis carreras, cinco fueron limpias, le conectaron nueve hits, dos fueron jonrones y recetó tres ponches; obviamente resultó el pitcher derrotado. Su equipo desconocía que este lanzador había trabajado en la mañana, y como consecuencia el martes fue dado de baja en la Liga Premier. El tema es delicado porque para un beisbolista que vive de practicar esta disciplina, el tema de su buena salud y estado físico, debe ser la prioridad.

Y bien, la segunda parte del calendario regular pinta para ser muy emocionante, aquí se van a definir los cuatro calificados a playoff, y en la actualidad los Mineros de la Sección 74 van en caballo de hacienda, con sólo dos derrotas dominan la competencia, y eso es consecuencia del plantel que integraron, y al cual han llegado en los últimos días, dos peloteros de mucha calidad; Rogelio Noris y Carlos Armando Pacheco de los Santos , uno con amplia experiencia en el beisbol profesional, y el más joven, con buena trayectoria en sucursales de los Diablos Rojos del México, así como experiencia en el beisbol dominicano y de los Estados Unidos; si los Mineros lucían como favoritos para ser el número uno en la temporada regular, estas contrataciones hoy los hacen más favoritos.

Sandilleros de Tlahualilo ha fortalecido su roster y quiere estar en la serie final, por lo que han agregado a su roster jugadores de la talla del lanzador Edwin Morán, que regresa a su casa; David Galeno y Randy Delgado, quienes llegaron para unirse a Jesús Ramírez, Felipe Montes, Alfredo Mejía, Guillermo Gallegos, Johan Favela y Gerardo Ramos, así como los lanzadores Jesús García, Fernando Gallegos, Oswaldo Martínez y el manager jugador, Alan Guerrero. La fecha límite para altas y bajas se prolongó hasta la novena jornada, y todos los equipos van a hacer ajustes en su roster, en busca del play off, y de llegar a esas instancias con verdaderas posibilidades de ser campeón. Tlahualilo quiere regalar a su afición las emociones incomparables del play off.

La Furia Roja de San Pedro, el CUT de Lerdo y los Astros SIMSA de Matamoros, no se van a quedar atrás, y ya anunciaron algunos refuerzos en busca de uno de los cuatro boletos para el play off, mientras que los Guerreros de Viesca estudian detenidamente sus necesidades para fortalecer el plantel y dejar el equipo listo para dar la pelea. Recordar que califican los cuatro primeros, en la primera serie de play off jugarán 1 Vs. 4 y 2 Vs. 3, a ganar tres de cinco juegos; los ganadores van a enfrentarse en la serie por el título, que será a ganar cuatro de siete. Y la Liga Premier tendrá actividad en fechas navideñas y de Año Nuevo; tradicionalmente esos días hay juegos con muchos paisanos que vienen de los EU para estar unos días en su tierra.