Rincón Beisbolero

Dusty Baker era un mánager bien visto por la afición mexicana, seguramente haber sido compañero de Fernando Valenzuela en aquellos Dodgers de Los Ángeles de Tom Lasorda, Ron Cey, Pedro Guerrero, Steve Garvey, Bill Rusell y Dave Lopes, entre otros, tuvo mucho que ver con esa empatía, sin embargo, lo que Baker ha hecho con José Urquidy en la postemporada 2022, tiene muy molestos a miles de aficionados mexicanos que están pendientes del desempeño de sus coterráneos en el mejor beisbol del mundo; todavía hay voces que cuestionan el trabajo de Lasorda, al exprimir el brazo izquierdo del famoso "Toro de Etchohuaquila", eran tiempos libres de la famosa sabermetría, que genera decisiones inexplicables porque van contra la lógica del beisbol.

José Urquidy fue un lanzador inicialista muy consistente en la temporada regular, pero Dusty Baker lo marginó en el arranque del playoff, al contar con una muy sólida rotación de inicialistas, encabezada por Justin Verlander y Framber Valdez. Urquidy lanzó por última vez el ya lejano 3 de octubre, pero este martes al reanudarse la Serie Mundial en Filadelfia, el mazatleco vino del bullpen en la séptima entrada, cuando su equipo ya perdía 7 a 0; este hecho ha provocado una lluvia de críticas sobre Dusty Baker, que designó a Lance Graye McCullers como abridor del tercer juego, y después de cuatro entradas un tercio abandonó la loma con siete carreras limpias y la derrota a cuestas; Ryne Stanek retiró dos tercios y Urquidy retiró tres episodios cuando ya la causa estaba perdida.

Nadie puede asegurar que los Astros de Houston hubieran salido victoriosos con Urquidy en la loma desde el arranque del juego, sin embargo, la mala actuación del abridor en turno, sí abre la puerta para que los aficionados mexicanos sientan que su paisano es despreciado por el mánager, al que señalan de caer en actos discriminatorios. Sin ser hoy un lanzador a la altura de Justin Verlander o Framber Valdez, José Urquidy sí tiene la calidad y los merecimientos suficientes para ser considerado en la rotación de abridores en postemporada e incluso en la Serie Mundial. Dusty Baker en un solo día pasó a ser un jugador consentido con Dodgers, a un mánager odiado con los Astros de Houston.

Y este martes también en el beisbol de ligas mayores fue un día histórico para el beisbol mexicano, ya que Ramón Urías, sonorense de nacimiento y egresado de la Academia Alfredo Harp Helú, ganó el Guante de Oro como tercera base de la Liga Americana, Urías juega para los Orioles de Baltimore e igualó la hazaña del también sonorense Aurelio Rodríguez, que obtuvo el preciado trofeo con los Tigres de Detroit en 1976, al romper una racha de Brooks Robinson, un monstruo de la "esquina caliente". Urías cubrió la tercera base en más de 750 entradas, cometió ocho errores y participó en 25 jugadas de doble play; con el bate impulsó 51 carreras y conectó 16 cuadrangulares; una actuación destacada en apenas su tercera temporada en la Gran Carpa.

Ramón Urías y Aurelio Rodríguez son los únicos antesalistas nacidos en México que obtienen el galardón; Rubén Amaro lo ganó en 1965, Fernando Valenzuela en 1986 y Adrián González, que obtuvo el premio en cuatro ocasiones, 2008, 2009, 2011 y 2014; el llamado "Titán" González nació en San Diego, pero pertenece a una familia cien por ciento mexicana. Esta temporada resultó muy positiva para los representantes de México en el mejor beisbol del mundo y hoy más que nunca ya se piensa en un "Dream Team" nacional para el Clásico Mundial de Beisbol que se jugará en marzo próximo; hay jugadores nacidos en México y en gran momento, para redondear el equipo con Randy Arozarena y Alex Verdugo, entre otros.

Llama la atención que aún no se da a conocer al mánager de México en el Clásico Mundial de Beisbol, aunque hay versiones que aseguran que será Benjamín Gil, el de Tijuana no es un hombre muy popular porque su estilo de conducirse y sus declaraciones no caen bien entre la afición, para su mala suerte su fracaso como mánager de la Selección Olímpica en Japón, no suma a su favor, máxime que a pesar de sus éxitos en la Liga Mexicana del Pacífico, Gil no conoce un triunfo como manejador en una competencia internacional. Lo cierto es que en México existe ilusión porque actualmente nuestros peloteros están bien posicionados en ligas mayores, además de naturalizados y mexicoestadounidenses que permitirían armar una potente novena.