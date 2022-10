Rincón Beisbolero

Vaya si se dieron sorpresas en los primeros juegos de postemporada en el beisbol de ligas mayores, y quizá la más grande fue la de los Dodgers de Los Ángeles, quienes cayeron en su serie divisional frente a los Padres de San Diego, en un añejo y siempre emotivo Clásico del Sur de California; nadie ganó más juegos en el calendario regular, que los Estibadores, el equipo favorito de muchos mexicanos gracias a Fernando Valenzuela, y a la gran cantidad de compatriotas que radican en aquella zona de la Unión Americana. El mánager Dave Roberts es bastante cuestionado por los seguidores del equipo, sin embargo, parece tener pacto con la directiva y ahí seguirá otro tiempo; en México no gusta la forma en que maneja a Julio Urías, sometido a lanzar máximo siete entradas.

Sorpresa también la han dado los Filis de Filadelfia, quienes llegaron desde el wild card en donde eliminaron a los Cardenales de San Luis y posteriormente hicieron lo propio con los Bravos de Atlanta, por lo que el equipo ahora luce como el caballo negro, con un roster modesto si se compara con el de los equipos millonarios; no es fácil hacer a un lado a los Cardenales de San Luis y después sacudirse a los actuales campeones Bravos de Atlanta, del muy estimado Rafa Rosell. Ahora en la final del Viejo Circuito todo puede pasar y en el primero de la serie, estos Filis ya le recetaron una blanqueada de 2-0 a los Carmelitas, quienes a pesar de perder a Fernando Tatis Jr., hoy se encuentran en la antesala de la Serie Mundial 2022.

En la Liga Americana muy pronto se fueron Rays de Tampa y Azulejos de Toronto, los dos equipos que amenazaron ligeramente a los Yanquis de Nueva York, quienes finalmente se llevaron el título en el Este de la Liga Americana. Los Bombarderos del Bronx se fueron hasta cinco juegos para eliminar a los Guardianes de Cleveland, que vendieron cara su derrota; Jameson Taillon estaba anunciado para lanzar el quinto y definitivo de la serie, pero la lluvia pospuso un día ese último juego, lo que Aaron Boone aprovechó para jalar por el zurdo Néstor Cortés, y vaya que el cubano respondió con cinco entradas de una carrera, apoyado por jonrón de tres producidas por Giancarlo Stanton, más solitarios de Aaron Judge y Harrison Bader, una grata sorpresa para Yanquis en la postemporada.

Aaron Boone no se caracteriza por ser un mánager muy popular entre los seguidores de Yanquis, quizá algunos de sus movimientos no sean lógicos, pero ahí tiene al equipo en cinco postemporadas consecutivas, sin faltar a la gran fiesta desde que fue nombrado en lugar de Joe Girardi. Tener como primero en el orden a un cañonero de 62 cuadrangulares en temporada regular, no es muy común, y Alex Rodríguez hace unos días atrás hizo una severa crítica al manager yanqui, por utilizar prácticamente toda la temporada a Aaron Judge para abrir el orden al bate; argumenta Alex Rodríguez que Judge al batear siempre después de los últimos en el orden al bate, va a encontrar muy pocos corredores en base, y todo indica que a Alex Rodríguez le asiste la razón.

Hace unos días se conoció la decisión de directiva y cuerpo técnico, al dejar fuera de roster al cerrador Aroldis Chapman, cuando el cubano decidió ir a su casa en Miami, por lo que no se presentó a la práctica del equipo; es cierto, en series cortas como las que hoy se juegan, es fundamental tener un cerrador confiable, pero también es cierto que Chapman ha tenido una temporada llena de problemas, las lesiones lo han afectado, y cuando parecía retomar su ritmo, vino aquel problema físico, causado por una infección, después de que al señor se le ocurrió poner un tatuaje en su cuerpo. Así, prácticamente sin un cerrador, el equipo más popular del beisbol encara la final de la Liga Americana, ante los favoritos Astros de Houston.

A nivel local los Algodoneros de Unión Laguna vencieron este martes a Sultanes y siguen invictos en la Liga Invernal Mexicana, el dato curioso es que la escuadra de Carlos González anotó 11 carreras sucias, en donde mucho tuvo que ver Sergio Omar Gastélum Jr., al cometer tres errores; el dominicano Farías fue el ganador y quienes lo han visto en acción aseguran que es un buen lanzador y puede ayudar en Liga Mexicana, aunque consideran que hoy está falto de condición física. El cubano Sergio Berthelemy mantiene un buen ritmo, y ya se dice que su ofensiva es buena, sin embargo, los problemas aparecen a la hora de estar a la defensiva; hay que esperar para ver si estos jugadores son considerados en el roster del equipo grande.