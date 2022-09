Rincón Beisbolero

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB), a través de su departamento de prensa, ya dio a conocer noticias en torno a los Algodoneros de Unión Laguna; primero se informó que Víctor Ruiz pasa de manera definitiva a Tijuana, en un movimiento un tanto confuso, ya que cuando Ruiz llegó a Torreón se dijo que venía a préstamo por parte de los Toros. El mismo boletín señalaba que el lanzador zurdo Santiago Gutiérrez, pasaba de lista de lesionados por 60 días, a LMB, lo que quiere decir que el de Sahuayo, Michoacán, estará listo para tener acción en 2023. La información se complementaba con el informe de las bajas de Audrich Burckhardt, Valentín de Luna, Eulises Álvarez y Ángel Vargas, todos ellos jugadores novatos.

Un día después la LMB informó que El Águila de Veracruz cedía de manera definitiva los derechos del outfield cubano, Sergio Berthelemy, a Unión Laguna; ahí mismo se dio a conocer la baja del cerrador Josh Lueke, quien decidió retirarse del beisbol. La baja de Lueke duele y ahora habrá que encontrar un cerrador confiable, cosa que resulta nada fácil, y si no, pregúntenle a los Diablos Rojos del México, que nunca pudieron llenar el hueco dejado por Roberto Osuna. En cuanto a la llegada de Berthelemy, hasta ahora ninguna opinión favorable se ha escuchado, y es que los números del cubano no entusiasman, ni en la Serie Nacional de Cuba ni en su breve paso por la LMB, con Piratas de Campeche y El Águila de Veracruz.

Estos movimientos fueron dados a conocer por la LMB, y Unión Laguna no se ha pronunciado, ni para confirmar ni para desmentir, por lo que cabe la posibilidad de que se trate de un favor que Algodoneros le hace a otro equipo, como sucedió en el caso de Casey Coleman, al que el equipo lagunero protegió en su lista de reserva, en donde de momento el cerrador no cabía con los Toros de Tijuana; si se contempla al jugador cubano, hoy luce como mejor opción reinstalar a Francisco Ferreiro, que nunca debió ser removido del jardín izquierdo, al igual que Ciro Norzagaray de la segunda base, el equipo nunca encontró un left fielder, por lo que se improvisó a Alejandro Flores y a Adrián Tovalín, mientras que Erick Aybar resultó un fiasco.

Lo cierto es que los movimientos que desde ahora realice Unión Laguna van a repercutir en el desempeño del equipo, por lo que es importante poner mucha atención en los ajustes que se hagan. Hoy traer un refuerzo extranjero de liga independiente tiene un costo de 15 mil dólares, los cuales se pueden ahorrar si el jugador tiene su "by pass"; esta situación ha complicado a los equipos de la LMB, la adquisición de refuerzos, por lo que las opciones de contratar calidad, se reducen considerablemente. Lo ideal para todo equipo sería no moverle al roster en el aspecto de extranjeros, en donde aquí este año el único rentable fue Josh Lueke, además de Allen Córdoba y Josh Smith, quienes llegaron ya iniciada la temporada.

En un equipo cuya base mexicana no está completa, se necesitan extranjeros realmente extraordinarios para aspirar a grandes alturas, y Unión Laguna en 2022 no los tuvo, por lo que desde ahora sería importante buscar pitcheo abridor, un cerrador, un cuarto bate y un jardinero izquierdo, si no se pretende dar la oportunidad a Francisco Ferreiro. Ciro Norzagaray tranquilamente puede hacer en segunda base, un mejor trabajo que el de Erick Aybar, y cobrando menos que el dominicano. Repetir a Yangervis Solarte sería un error, pues sus números son demasiado engañosos, y después de un análisis objetivo y a fondo, el resultado le deja un saldo muy desfavorable que también convierte a Norzagaray en mejor opción.

A siete meses del arranque de la temporada 2023 de la LMB, hay tiempo suficiente para redondear un equipo altamente competitivo, que dé por hecho su pase a playoff, pero que llegue a esas instancias con verdaderas posibilidades de trascender y no de ser eliminado en cinco juegos en el primer playoff, porque de esos resultados la afición lagunera ya está cansada. Hay que poner mucha atención al contratar a un refuerzo extranjero, porque el "vendedor" dijo que tenía un short stop de la calidad de Dionnys César, pero cuando se vio en el campo corto a Pedro Florimón, seguramente fue grande la decepción, como sucedió también con el público. El buen trato al pelotero mexicano nacido en México, tiene que ser ya, una costumbre en Unión Laguna.