Rincón Beisbolero

Terminó la actividad en el beisbol mexicano de verano durante este 2022 y ahora las ligas invernales avanzan en sus preparativos para una nueva temporada, con la competencia más relevante, allá por febrero de 2023, la Serie del Caribe, que tendrá como sede a Venezuela. Habrá que esperar el final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), para conocer a su representante en la tierra del libertador Simón Bolívar.

Los Charros de Jalisco y su mánager Roberto Vizcarra, vuelven a ser favoritos, junto a Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo. Mayos de Navojoa y Cañeros de Los Mochis tratarán de mejorar sus últimas actuaciones, con el fin de evitar el irse a casa con el final de la temporada regular, el 30 de diciembre.

Otro tema que poco a poco se comenta más, es el de la participación de México en el Clásico Mundial de Beisbol, en su versión 2023, sobre el mánager nada oficial se ha dicho, aunque parece ser un hecho que la responsabilidad será para Benjamín Gil, un personaje polémico, con una forma de ser muy singular, y que ha sido exitoso, pero en la pelota mexicana, ya que aún le falta un triunfo resonante en una competencia internacional. No se olvida aquella amenaza de Gil, de no ir a la Serie del Caribe, si el zurdo Juan Pablo Oramas era incluido entre los refuerzos de Culiacán; dejar fuera de esa forma al mejor lanzador mexicano en ese momento, es una decisión visceral, que habla de la personalidad del controvertido personaje nacido en Tijuana.

De cara a los Juegos Olímpicos de Japón, Juan Gabriel Castro consiguió el boleto para México, y todo indicaba que el mochiteco iría a la justa olímpica, cuando de buenas a primeras se anunció que Benjamín Gil llevaría las riendas del equipo; y vaya resonante fracaso de México, al caer ante equipos de nula tradición beisbolera, integrados por algunos jugadores de ligas mayores, pero en el papel inferiores a la novena que representó a México en la tierra del sol naciente. Hoy a los candidatos se pretendía sumar al "Chapo" Vizcarra, pero el sonorense no cumple los requisitos de haber trabajado en alguna organización de grandes ligas; Vizcarra vive un gran momento y darle el equipo sería un justo premio a sus repetidos éxitos.

En la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) cayó el telón y los Leones de Yucatán volvieron a levantar la Copa Zaachila, la fiesta es grande en Mérida y lugares circunvecinos, mientras que en Monterrey muchos aficionados muestran su inconformidad, y no aceptan que Sultanes haya perdido una ventaja de 3-2, y caer en los dos últimos duelos en el Palacio Sultán. Es cierto, hay muchos aficionados inconformes con su equipo, y eso que se llegó a la final, ¿cuál sería su reacción, de haber caído en cinco juegos en la primera serie de playoff?; Sultanes es un equipo exitoso, acostumbrado a estar en las alturas, y accidentes como el de 2021, difícilmente se van a repetir, porque ya se arregló el desorden que el año anterior hubo en la directiva.

En Monterrey los aficionados ya dan por hecho que su equipo estará en play off, pero no se conforman con sólo llegar ahí, la tradición habla de un equipo importante y este año eliminaron a los tres favoritos de la Zona Norte; Monclova, Dos Laredos y Tijuana, sin embargo, Yucatán les echó a perder los planes, y muchos aficionados hoy manifiestan su molestia, porque no les basta con tener muchas noches agradables de beisbol en su estadio, y por eso exigen a la directiva, al cuerpo técnico y a los jugadores, en Monterrey no ser campeón es un fracaso, y así se debe pensar cuando en verdad se quieren conseguir grandes cosas; Roberto Kelly llegó a la final y se le cuestiona su manejo en la serie por el título ante Yucatán.

Y el tema de los mexicoestadounidenses y naturalizados poco a poco se empieza a calentar de nueva cuenta; a Pepe Maiz se unió Linda Burgos, la "primera dama" en los Tigres de Quintana Roo. Y les asiste la razón, ya que no es posible que en una liga que se denomina Mexicana, haya equipos con más de 20 jugadores no nacidos en México. Pepe Maiz pide que los trámites de naturalización sean transparentes, así como el proceso para dar cabida a los mexicanos nacidos fuera del país, porque no cumplen los requisitos que marca la ley. Maiz García exige que se límite el número de "pochos" por equipo, pero los detractores responden que la ley lo impide, por lo que queda una pregunta en el aire; ¿por qué en LMP esos jugadores sí ocupan plaza de extranjero?