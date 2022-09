Rincón Beisbolero

Hace algunos años la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) vivió momentos verdaderamente álgidos, cuando dos bandos muy marcados se enfrascaron en una lucha de poderes.

¿El motivo? los jugadores mexicoestadounidenses; José Maiz García, presidente de los Sultanes de Monterrey, encabezaba al grupo que exigía se limitara el número de esos jugadores por equipo, apoyaban al directivo regiomontano; Carlos Peralta Quintero, entonces propietario de los Tigres de Quintana Roo; Alfredo Harp Helú, el mandamás en Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca; por la misma causa también luchaban; Cuauhtémoc "Chito" Rodríguez Meza, Roberto Mansur Galán y Roberto Magdaleno Ramírez, directivos de amplia y exitosa trayectoria en el nonagenario circuito de verano.

El frente opositor era encabezado por Alberto Uribe Maytorena (Toros de Tijuana), Gerardo Benavides Pape (Acereros de Monclova), José Antonio Mansur Galán (Tecolotes de los Dos Laredos) y los Hermanos Arellano Hernández (Leones de Yucatán); este último grupo se apoyó en Pat O'Connor, titular de la National Baseball Association, organismo al que estaba afiliada la LMB, y le decisión final fue de dejar libre el número de "pochos" que un equipo podía tener en su roster; hoy Carlos Peralta no está más en la LMB, lo mismo que Roberto Magdaleno, Cuauhtémoc Rodríguez y Roberto Mansur, su tiempo pasó y quienes hoy manejan los hilos de la LMB, son quienes forman el Consejo Directivo de a liga, con Gerardo Benavides Pape a la cabeza.

Fue aquella una derrota muy dolorosa, principalmente en el orgullo de Pepe Maiz, el directivo con más años que nadie al frente de un equipo de la LMB, en especial los Sultanes de Monterrey, sí, los campeones de la Zona Norte que ya tienen boleto para la Serie del Rey, ante Diablos Rojos del México o Leones de Yucatán.

En este 2022 el destino quiso que Pepe Maiz dejara fuera del playoff a Monclova, Dos Laredos y Tijuana, los equipos que impusieron su ley, para que se dejara libre el número de mexicoestadounidenses por equipo, si Monterrey enfrenta a Yucatán en la serie por el título, entonces José Maiz García estaría en posibilidades de completar su venganza, y con un equipo cuya base son jugadores nacidos en México, como a él le gusta.

Unos días atrás, cuando Leones de Yucatán eliminó a los Tigres de Quintana Roo, Linda Burgos de Valenzuela, propietaria de franquicia felina junto a su esposo, fue contundente al señalar que la LMB debería tomar cartas en el asunto, en cuanto a la exagerada cantidad de jugadores no nacidos en México en los equipos de la liga.

Lo cierto es que hay jugadores mexicoestadounidenses y naturalizados que no elevan el nivel de beisbol que aquí se juega, pero sí elevan los gastos de operación en los equipos, al ser jugadores que exigen su pago en dólares y en la mayoría de los casos, sin pagar impuestos. El tiempo que ha pasado indica que contar con jugadores no nacidos en México sin ocupar plaza de extranjeros, no es garantía de que reforzarán al equipo al que pertenecen.

La base principal de jugadores en los Sultanes de Monterrey, la integran jugadores nacidos en México, como los receptores Román Alí Solís y Omar Rentería; Víctor Hugo "La Chule" Mendoza, Ramiro Peña, Javier Salazar, Daniel Castro, Azael Sánchez, José Augusto Figueroa, José González Cardona, Sebastián Elizalde, Adrián Gusman, Norman Elenes, Héctor Soto, Iván Salas, Jesús Martínez, Carlos Morales, Cristian Castillo, Felipe González, Miguel Gamboa, Alfredo Hurtado y Miguel Aguilar; son 21 jugadores nacidos en México, más los siete extranjeros y solamente dos mexicoestadounidenses. Pepe Maiz es congruente en sus ideales y sus acciones, defiende al jugador nacido en México y abre las puertas de los Sultanes de Monterrey a estos peloteros.

La final de la Zona Sur aún no se define, Diablos Rojos del México ganó el tercer juego este viernes en el parque Kukulcán y dominaba el compromiso por 2 a 1; si los Leones de Yucatán se coronan, entonces José Maiz García, tendrá la posibilidad de redondear su venganza, una vez que el equipo yucateco apoyó con todo el número ilimitado de mexicoestadounidenses por equipo.

Una final entre Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, sería el triunfo de la coherencia, de las organizaciones que apoyan al beisbol mexicano y que buscan abrir el paso para el desarrollo de los jóvenes talentosos que nacieron en nuestro país y actualmente son bloqueados por jugadores que nada dejan a la pelota nacional, pero sí vienen a llevarse los dólares. Más directivos como Pepe Maiz y Alfredo Harp hacen falta en la LMB.