Rincón Beisbolero

Los Sultanes de Monterrey llegaron al Estadio Chevron para los dos primeros juegos de la final de la Zona Norte, y dieron 'un golpe de autoridad, al vencer en los dos primeros juegos del play off, a los actuales campeones, Toros de Tijuana, cuya ofensiva fue maniatada por Yohander Méndez y Julio Teherán, este último con una victoria con sabor muy dulce a venganza, luego de que los astados dieron de baja al colombiano el 31 de julio, por una supuesta lesión que le iba a limitar en el play off, los números de Teherán en la temporada regular no fueron convincentes para la directiva de Tijuana, que tomó una decisión muy costosa y ahora están obligados a ganar dos juegos en Monterrey para decidir el compromiso en la frontera.

Roberto Kelly ha manejado por nota a los Sultanes de Monterrey, sobre todo en el pitcheo, en donde encararon la postemporada con solamente dos pitchers abridores de confianza, en el relevo no se obtenía el trabajo esperado del brazo de Jake Sánchez, sin embargo, el manager panameño supo acomodar sus piezas, luego de una recta final muy titubeante que dejaba a Sultanes como víctima de los Acereros de Monclova, que en contraparte, llegaban encendidos, con 19 triunfos en sus últimos 20 juegos. Monterrey sufrió las bajas de Javier Salazar y Daniel Castro, pero Gustavo Núñez llegó de Oaxaca, para solucionar el problema en el campo corto y en el primer bate, posición que no es la natural de José González Cardona.

En un movimiento obligado de última hora Sultanes dio de baja a un pitcher abridor extranjero como Esmil Rogers para hacerle lugar a Gustavo Núñez, pero a la vez aprovecharon que Tijuana dejó en libertad a Julio Teherán. Unos días después Roberto Kelly perdió por lesión a Azael Sánchez, el mejor bateador de su equipo en el play off, pero apareció José Augusto Figueroa para hacer un gran trabajo, defensivo y con el bate. Muchos ajustes tuvo que hacer el manager Roberto Kelly, que tiene la virtud de poner a cada jugador en su lugar y sobre todo, retirar del juego al lanzador en el momento más indicado; hoy Monterrey es el más serio aspirante al título, y si lo consiguen, en gran parte será mérito de Roberto Kelly.

Adrián Gusman y Cristian Castillo son los abridores tres y cuatro, pero lejos del nivel de Yohander Méndez y Julio Teherán, su trabajo ha sido muy aceptable, sobre todo con lo efectivo de relevos como Juan Gámez, Carlos Morales, Wander Suero y Neftalí Feliz. Y vaya que silenciar a la ofensiva de Tijuana no es poca cosa, con Nick Williams, Junior Lake, Félix Pérez y Leandro Castro en la parte medular. El débil pitcheo de Sultanes en temporada regular se transformó en play off, y ahora este departamento tiene a Sultanes a solo dos juegos de la Serie del Rey, aunque no se puede descartar a Tijuana, que en 2021 remontó un 0-3 en la serie final, para ganar el título de la mano de Homar Rojas, el mánager regiomontano busca obtener el ansiado bicampeonato.

En la Zona Sur, el primer juego de la final dejó mucho qué desear, al tratarse de un encuentro de play off, los Diablos Rojos del México ganaron en extrainnings 11 a 10, en un festín ofensivo con duración de más de cinco horas, pero que los fieles seguidores de la Pandilla Escarlata aguantaron heroicos en las atestadas tribunas del estadio Alfredo Harp Helú. Si los Leones de Yucatán ganaron anoche el segundo juego, tendrán muchas posibilidades de ser campeones del Sur, principalmente por su pitcheo, muy superior al de los escarlatas, que vaya si extrañan a Roberto Osuna, cuya partida les obligó a contratar a Bruce Rondón, un brazo que no es digno de confianza, lo mismo que Jorge Rondón, de los Leones de Yucatán.

Y a nivel local la Liga Premier de Beisbol trabaja en busca de ofrecer un espectáculo de calidad a la afición lagunera; el aporte del Centro Universitario Trilingüe le da un plus muy especial a la primera temporada, ya que además se trabaja en la imagen que se pretende presentar. Varios aficionados han manifestado su alegría por el regreso del beisbol elite a la Laguna en esta época; será muy agradable disfrutar los viernes de beisbol en el parque de la Sección 74, así como los sábados en Matamoros y los domingos en Tlahualilo y San Pedro. También el parque de la Unidad Deportiva de San Fernando volverá a la vida en jornadas dominicales, y falta por confirmarse el sábado como día de ser local para la Academia Guerreros, en Francisco I. Madero, Coahuila.