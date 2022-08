Rincón Beisbolero

Después de una prolongada ausencia, el 22 de septiembre próximo regresa a la Comarca Lagunera el beisbol Categoría Elite, al ponerse en marcha la primera temporada de la Liga Premier de la Laguna, con la participación de los equipos de mayor tradición, como Mineros de la Sección 74, Sandilleros de Tlahualilo, San Pedro, Lerdo, Matamoros, y otros que son parte del beisbol regional, como la Academia de los Algodoneros de Unión Laguna, la Academia Guerreros, y los Mezclilleros de Parras. Los participantes podrán contar con dos refuerzos profesionales, dos jugadores foráneos y tendrán la obligación de utilizar al menos a un jugador novato durante las nueve entradas o más que dure cada juego; la intención es ofrecer un buen espectáculo, sin descuidar el desarrollo de los jóvenes talentos laguneros.

Con mucho entusiasmo asistieron a la reunión del martes anterior, los representantes de los equipos participantes, ahí estuvieron personas con toda una vida en el beisbol, como Rafael Rosales, impulsor del Rey de los Deportes en Matamoros, Coahuila, quien dijo que de acuerdo a la tradición, el representativo de ese municipio jugará en el parque Horacio Piña, antes conocido como de la Cámara Junior. Alfonso Esquivel acudió en representación del equipo de San Pedro, otro con enorme tradición en el beisbol de la Laguna; la afición sampetrina volverá a disfrutar de su espectáculo favorito durante diez jornadas que durará el calendario regular, además de las inigualables emociones que se vivirán durante los juegos de playoff, en el parque de la Unidad Deportiva.

Un equipo que no puede faltar en un torneo de beisbol Elite en la Laguna, es el de los Mineros de la Sección 74, que están más que listos para iniciar su participación en la Liga Premier. El próximo viernes 23 de septiembre, por fin el parque de Peñoles abrirá sus puertas para una tarde que seguramente brindará muchas emociones a los aficionados al beisbol; los viernes de buen beisbol en la Sección 74 son una tradición que no debe perderse. Miguel González y Adrián Rodríguez se manifestaron contentos y optimistas, ya que después de una prolongada ausencia los Mineros están de regreso, no solo para beneplácito de su afición, sino de toda la afición lagunera. El conjunto metalero ya trabaja en la integración de su plantel, y pronto dará a conocer el nombre de su manager.

Otro equipo que no puede faltar en una competencia de este nivel, son los Sandilleros de Tlahualilo, quienes volverán a dar vida al parque Francisco Sarabia, enclavado en una tierra muy beisbolera, en donde nacieron Leonardo "Negro" Rodríguez, Moisés Camacho, Felipe "Burro" Hernández, Juan Vicente Contreras, Julio Esparza, Willy Favela y Juan "Charras" Hernández, entre otros. Dicen los buenos aficionados al beisbol de Tlahualilo que un domingo sin beisbol en el parque Francisco Sarabia, sencillamente no es domingo; Óscar Muñiz se reporta listo y no hay duda de que Sandilleros será uno de los máximos contendientes en busca del campeonato, en esta primera temporada de la Liga Premier de la Laguna; será emotivo ser testigos de la fiesta que habrá cada domingo en Tlahualilo.

El Estadio de la Revolución será la casa de los muchachos de la Academia de Beisbol Algodoneros de Unión Laguna, que encabezados por José Luis "Gato" García, van a dar la pelea al más pintado, con un grupo de jóvenes talentosos que forman una novena muy peleadora; en la formación de estos jóvenes está la mano de Aarón Navarrete, Javier "Gallo" Arratia, Toño González y Raúl Valverde, quienes en la Unidad Deportiva Torreón trabajan toda la semana con estos muchachos llenos de talento. Un equipo similar va a presentar Héctor Guerrero en Francisco I. Madero, con la Academia Guerreros, la cual comanda Héctor Guerrero, hijo de la leyenda lagunera, José "Zacatillo" Guerrero.

Después de una ausencia prolongada regresarán los Mezclilleros de Parras, así como el equipo de Ciudad Lerdo, que volverá a dar vida al parque de la Unidad Deportiva de San Fernando, en donde las acciones se van a celebrar en domingo, de acuerdo a lo informado por Erik Cortés Favila. En la reunión del próximo martes en el estadio de la Revolución, se darán otros pasos importantes para alistar el arranque de la temporada de esta Liga Premier de la Laguna, cuyo objetivo es ofrecer al aficionado pelota de calidad, y a la vez servir como trampolín para que los jóvenes talentos de la región puedan llegar al profesionalismo, a través de los Algodoneros de Unión Laguna.