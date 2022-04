Riesgos de la nueva ruta del Tren Maya

Hay mucho más interrogantes que información sobre lo que será la nueva ruta del Tren Maya, cuya construcción comienza a avanzar con mucha más velocidad que información y proyectos sólidos. Va a toda velocidad por la decisión del Presidente y la cercanía de la fecha en que decidió que deberá inaugurarse. Pero, como dice el dicho "no por mucho madrugar amanece más temprano" o sea que más vale análisis, proyectos y trabajo responsable, que definan si es posible o demasiado riesgosa la construcción de la nueva ruta del Tren Maya.

No es una cuestión menor si se considera que se construiría el nuevo trazo sobre el mayor sistema de cuevas sumergidas en el mundo, que es patrimonio de la humanidad.

Otra cuestión de enorme importancia es que, en las cuevas y los cenotes, existen aún piezas arqueológicas y vestigios de la cultura maya de gran importancia.

Hay riesgos importantes e inéditos porque como advierten los expertos Medellín y Madrid, (El País), hay riesgos que no se puede y sería criminal ocultar: el suelo sobre el que se construye la nueva ruta es de piedras calizas, cuestión esencial en cuenta en cualquier construcción, pero mayormente en ésta por las condiciones mencionadas.

Un dato importante del que poco o nada se habla es que en el nuevo recorrido del Tren Maya, entre Cancún y Tulum, "hay más de 1,800 kilómetros de cuevas y ríos subterráneos explorados. Tan sólo en ese tramo es probable que tren pase por lo menos arriba de 100 puntos de cenotes, cuevas y ríos subterráneos, lo que vuelve el proyecto muy peligroso", recuerdan Medellín y Madrid.

TAMBIÉN LEE López Obrador amaga con expropiar terrenos faltantes para Tren Maya

No se sabe a ciencia cierta cuál es el peso del Tren que deberán soportar los techos de cuevas, ríos y cenotes. Si lo saben los ingenieros, tienen los datos bien guardados. Cualquier error en esos cálculos podría ser catastrófico. ¿Se está analizando a fondo la viabilidad del Tren Maya al cruzar esos cientos de kilómetros? Por favor, una respuesta.

El otro problema es el de los daños al medio ambiente con la devastación de la selva. Se afirma que se talan alrededor de 100 árboles por día; "una devastación ambiental que no se puede creer", señaló la actriz Bárbara Mori en un artículo publicado en EL UNIVERSAL.

Incertidumbre, daños ambientales, poca información, riesgos inéditos, todo al mismo tiempo conforma lo que tendrá que enfrentar el Tren Maya y que llevaría por lo menos meses de estudio para no sufrir graves problemas, catástrofes o destrucción. Hay responsabilidades que no se pueden eludir y que tienen que encontrar las mejores salidas. Para evitar la destrucción habría que escuchar la voz de la naturaleza (con acciones no sólo con palabras), para evitar daños ecológicos o francas catástrofes, por ejemplo si los suelos no resisten, hay daños que pueden ser irreparables o soluciones que pueden ser depredadoras, como por ejemplo atascar de cemento ríos, cuevas o cenotes tratando de sostener el peso de lo que será el Tren Maya y su cargamento.

La verdad es que en las actuales circunstancias lo menos importante es la prisa por terminar la obra en forma de maratón constructivo que podría tener gravísimas repercusiones y pérdidas. La devastación de la selva ya está dañando a la comunidad maya que protesta. Iniciaron hace unas semanas protestas de artistas y especialistas, manifestando que hay riesgos que no se están atendiendo y daños por la devastación forestal.

También habría que medir los riesgos con realismo y amplitud real, para encontrar soluciones y aceptar los cambios necesarios.