López Obrador amaga con expropiar terrenos faltantes para Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que únicamente el 2% del trayecto del Tren Maya tiene pendiente su derecho de vía, por lo que pidió a quienes quieren "chantajear" a su gobierno que no se hagan ilusiones pues podría recurrir a la expropiación.

"Pero ya puedo decir hoy que tenemos pendiente la liberación del derecho de vía, de los 1,500 kilómetros, como 30 kilómetros, como un 2%

TAMBIÉN LEE 'Se lo tomó personal'; Eugenio Derbez tras ser llamado por AMLO 'pdesudoambientalista'

El actor mexicano criticó la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador

"Ojalá y recapaciten los que están pensando ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden, que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurriría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público, nosotros no, por encima del interés particular está el interés general, el interés público y nos vamos a procedimientos legales".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que algunos empresarios empezaron a comprar terrenos cuando se supo sobre la construcción del Tren Maya.

VER MÁS AMLO acusa que Gobierno de EUA está financiando organizaciones contra el Tren Maya

"A unos les falló porque no va a pasar por ahí, otros quieren atracar, robar; no quieren aceptar los avalúos y se amparan porque quieren hacer su agosto. Así no actúa un campesino".

Señaló que pese al esfuerzo de sus opositores no podrán descarrilar el proyecto del Tren Maya.