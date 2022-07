Ricardo Murillo se une a Fonovisa Records

El pasado 13 de julio, Ricardo Murillo se unió a Fonovisa Records, el sello de música Regional Mexicana que pertenece a la familia Universal Music Latino.

“La verdad me siento muy ansioso por trabajar de la mano con la empresa y poder llegar con mi música a todos los lugares hasta donde el público lo pida, siento que tener el apoyo y confianza de una compañía para desarrollar mi carrera es la base y la herramienta para poder lograrlo”, dijo Ricardo en un comunicado de prensa.

Ricardo Murillo es originario de Hermosillo, Sonora, nació el 14 de mayo del 1991 y a la edad de 11 años empezó su gusto por la música, gusto heredado por su padre quien lo enseño a tocar la guitarra, a sus 13 años empezó a estudiar este arte en La Casa de La Cultura, al mismo tiempo la preparatoria y varios diplomados de música en la Universidad de Sonora.

Fue a los 16 años que empezó a trabajar en el género regional mexicano en diferentes presentaciones, primero con un grupo sierreño, y después con una banda sinaloense, pasado un tiempo descubre su pasión por tocar el acordeón, desde entonces la música siempre ha sido su más grande amor.

El mes de febrero de este año, Ricardo Murillo no imaginaba lo que hoy estaría pasando, Calibre 50 uno de los artistas más importantes en la música Regional Mexicana abre una convocatoria para encontrar vocalista, y es ahí donde este joven comienza a escribir su historia, ya que es uno de los miles que consigue hacer su audición personal ya con el grupo, el talento de Ricardo llamó tanto la atención de Fonovisa que se hizo un acercamiento con. Jesús Tirado productor y manager de Calibre 50, para expresarle el interés de Ricardo, el mismo productor dijo, “si no se quedara, no es por falta de talento, este muchacho tiene muchísimo que ofrecer en la música es muy buen cantante y músico con un estilo muy especial”.