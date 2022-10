'Rhaenys Targaryen' cumple con la racha de un penúltimo capítulo intenso

Hoy llega a HBO el penúltimo capítulo de la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon. Esta temporada ha traído a los fanáticos del mundo de George R.R. Martin momentos intensos y escenas épicas como la del capítulo pasado cuando el rey “Viserys” caminó hasta el trono de hierro para reclamar su lugar.

La emoción aún continúa y en según lo visto en el adelanto, promete estar cargado de acción y drama, Game of Thrones acostumbró al público a quedarse con la boca abierta en el penúltimo capítulo de sus temporadas, ya sea por una batalla o por momentos alucinantes.

Temporada 1 Baelor

“El héroe nunca muere”, ese es un argumento que se hizo pedazos en la primera temporada de Game of Thrones con este capítulo, pues todos presenciaron la ejecución de “Ned Stark” a manos de “Joffrey”. Otro momento intenso vivido en ese mismo episodio fue en el campo de batalla, pues “Rob Stark” logró capturar a “Jamie Lannister” al tenderle una trampa a él y al ejército de “Lord Tywin”.

Más allá del Mar Angosto “Daenerys Targaryen” lucha sus propias batallas, pues para traer de vuelta a “Khal Drogo” debe hacer un trato con una bruja a un muy alto precio.

Temporada 2 Blackwater

La gran batalla por King's Landing entre el ejército de “Stannis Baratheon” y el ejército de la ciudad encabezado por “Tyrion Lannister” se llevó a cabo en este capítulo. Lleno de sangre, fuego valyrio, y la lucha de poderes entre los aspirantes al trono de hierro.

También es en este capítulo donde se conoce un poco más sobre la relación de “Stannis” y “Davos”.

Temporada 3 The Rains of Castemere

Reiterando de nuevo que no por ser bueno o tener una participación importante es garantía de supervivencia, este capítulo dejó a los fans con miedo a las bodas. Así es, la Boda roja se llevó a cabo en este capítulo, en la boda de “Edmure Tully” la familia “Frey” masacró por orden de “Tywin Lannister” y con ayuda de los “Bolton” al rey en el Norte, “Rob Stark”, su esposa extranjera embarazada y su madre “Cat Stark” así como gran parte del ejército norteño que acampaba en Los Gemelos.

Temporada 4 The watchers of the Wall

Otra gran batalla ocurre en este capítulo, el rey más allá del Muro “ Mance Rayder” lanza su ofensiva contra los miembros de la Guardia Nocturna que se encuentran en Castle Black, entre ellos “Sam” y “Jon Snow”.

En este capítulo los pocos miembros de la guardia se enfrentan a los salvajes y a “Jon” le toca llorar la pérdida de su querida salvaje “Ygritte” .

Temporada 5 Dance of Dragones

Al otro lado del mar, “Daenerys” se enfrenta a los traidores en el pozo de batalla y monta por primera vez a Drogon. En el Norte, al rey “Stannis” no le queda otra opción más que ofrecer un sacrificio para que el clima mejore para sus tropas, pero la víctima no es otra que la princesa “Shireen” (es en este capítulo en el que se hace referencia a la historia de la precuela, House of the Dragon) y la joven muere quemada en una hoguera en nombre del Señor de la Luz.

Más al Norte “Jon Snow” trae a Castle Black a los salvajes supervivientes de Casa Austera. En el siguiente capítulo el personaje es asesinado por sus propios hombres pero es en este episodio donde se sentaron las bases de ese asesinato.

Temporada 6 La batalla de los bastardos

Uno de los capítulos más premiados de toda la serie, lleno de acción, muerte y emociones.

“Jon Snow” y su pequeño ejército de aliados se enfrentan contra las fuerzas y la crueldad de “Ramsay Bolton”.

Cuando son superados en número por “Ramsey” y parece que todo está perdido, las fuerzas del Valle llegan para ayudar a “Jon Snow”, gracias a la intervención de “Sansa” y “Baelish”.

“Jon” muestra su lado cruel y al mismo tiempo que se preocupa por su hermana al golpear casi hasta la muerte a “Ramsey”, sin embargo es “Sansa” quien logra su venganza al hacer que los sabuesos se coman a su sádico marido.

Temporada 7 Más allá del muro

En este punto de la serie, “Jon Snow” le ha dicho a todos del peligro de los caminantes blancos, es medio rehén de “Daenerys” y ha logrado convencerla de dejarlo ir más allá del muro para encontrar evidencia y traerla para lograr una tregua con “Cersei”. Cuando el ejército de muertos rodea a “Jon”, “Sandor”, “Beric” y “Jorah”, “Daenerys” llega al rescate en sus dragones, sin embargo uno de ellos es asesinado por el rey nocturno.

Temporada 8 Las campanas

La última temporada de la serie trajo muchos capítulos y momentos memorables, uno de ellos fue el tercero, donde por fin, los vivos vencen a los muertos. En el penúltimo capítulo de la serie, culmina la misión de “Daenerys” en Westeros, la “Madre de dragones” cumple lo que todos llegaron a decir sobre los “Targaryen” y después de que la ciudad de King’s Landing se ha rendido ante ella, desata el poder del fuego de dragón sobre sus enemigos y personas inocentes.

También en este capítulo se da uno de los enfrentamientos más esperados, el de “Sandor Clegane” “el sabueso” contra su hermano “Gregor”, “la montaña” y dándole un cierre muy bueno a esta historia en particular.

El intenso capítulo muestra la destrucción desde el punto de vista de “Arya”, además de un “Jon” muy arrepentido y se ve también el final de “Cersei” que encuentra la muerte junto a su hermano y amante, “Jamie”.

House of the Dragon se encuentra en su recta final y en el capítulo ocho pudimos apreciar la muerte del rey “Viserys”, ahora la lucha por el trono de hierro entre la casa Hightower y “Rhaenyra” comienza con un impactante noveno episodio que sin hacer spoilers, cumple con la racha de penúltimos capítulos emocionantes, pues si bien no hubo mucha acción, la tensión siempre se mantuvo al límite, y como si se tratara de un reloj de bomba, estalló a lo grande en las últimas escenas gracias a la princesa "Rhaenys Targaryen", que demostró que con la sangre del dragón no se juega.

El final del capítulo sólo da un adelanto de lo que será de ahora en adelante, la bien llamada "danza de dragones".