Reviven la teoría de que Belinda acabó con la carrera de Giovani Dos Santos

La teoría de que Belinda es quien acaba con la carrera de sus exparejas se ha vuelto viral en Tik Tok luego de que una usuaria retomara las pasadas declaraciones de Franco Escamilla sobre la cantante.

Fue mediante su programa que lleva por nombre Los Amos del Universo, donde el comediante regiomontano atribuyó el desplome de las carreras del futbolista Giovani Dos Santos y del mago Criss Angel, a la relación que tuvieron con la actriz de Bienvenidos al Edén.

“Tengo una teoría. Estamos de acuerdo todos que Belinda algo sabe hacer, pero… es mala. Es como Teresa. Termina carreras. A Giovani Dos Santos le decían el Ronaldinho mexicano wey, era nuestro no hay más. El Tottenham se lo compró al Barcelona por un billete (...) Esperábamos que fuera nuestro siguiente Hugo Sánchez. Llega Belinda, y ya no”, dijo sobre la relación de casi un año que tuvo la intérprete de Ángel con el jugador mexicano en 2009, quien en la actualidad no tiene equipo y que su paso por la Liga MX con el conjunto del América pasó desapercibido.

La grabación viralizada en dicha red social, que originalmente se publicó hace dos meses, también habla de las otras polémicas parejas de Belinda, el mago estadounidense, Criss Angel, con quien estuvo durante 2016 y 2017, y de su fugaz romance con Lupillo Rivera.

Segunda pareja, el mago. Criss Angel. Ya no tiene programa de televisión. Tercer caso, Lupillo Rivera, juez de La Voz. Le estaba yendo de pu… ma… pero llega Belinda, se encula, se tatúa, lo deja y … no me pueden negar cabrones que tuvo un descenso, mayor o menor, pero algo mal les hace. Ahora Nodal. Y no me digan misógino porque ni siquiera saben qué significa, pero sí a cuatro personas anduvieron contigo después se les empinó la carrera, perdónenme pero como hombre de ciencia, cuál es la variante en estas cuatro ocasiones, Belinda”, concluye el comediante regiomontano en sus declaraciones grabadas.

Entre las reacciones del video replicado por el usuario @___vids, mencionaron al artista lagunero Mario Domm, quien también fue novio de Belinda.

“Les falto Mario Domm llegó Belinda y ya no hay más grupo de Camila”, “Belinda es la Amber Heard latina”, “Los fracasos de un hombre no son la responsabilidad de ninguna mujer”, “Belinda la diosa del poder , urge un tutorial”, “Suena muy coherente, pero no sabemos tampoco el patrón de hombres que escoge”, se lee en los comentarios.