Revelarán el lado oscuro del programa infantil Barney

Barney eran uno de los programas favoritos de miles de niños entre la década de los años 90. Sin embargo, el éxito de este programa, del cual salieron grandes artistas como Demi Lovato y Selena Gómez, fue opacado por las críticas y ataques en contra de este dinosaurio morado.

Y es que tras su emisión, se comenzó a generar una campaña de odio en contra del programa, los cuales incluían rumores y críticas, convirtiéndose en el personaje infantil más odiado de los últimos tiempos.

Es bajo este contexto que hace un par de días se estrenó el primer tráiler de la serie documental del personaje titulado Barney I Love You, You Hate Me, en donde se abordará cómo se generaron estas problemáticas en contra del show.

“I Love You, You Hate Me revela cómo un personaje infantil que defendía la inclusión, la comprensión y la amabilidad dio origen a un movimiento de ira y critica que amenazó al programa, sus creadores y su futuro”, dijo Joel Chiodi.

Entre los ataques que se lanzaban en contra de este dinosaurio fueron la destrucción de la mercancía, difusión de rumores, incluido uno que afirmaba que los actores de Barney escondían drogas en la cola del disfraz e incluso amenazas de muerte hacia los artistas y el equipo de trabajo.