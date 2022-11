Revelan primeras imágenes de Amaia Montero saliendo de una clínica

Luego de que la cantante Amaia Montero encendiera las alarmas de sus seguidores por los mensajes y fotos que publicaba en redes sociales, recientemente se han difundido imágenes de ella saliendo de una clínica.

Y es que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh preocupó bastante a sus fans debido al aspecto con el que se mostró en redes sociales, sumado a comentarios que hablaban sobre su estado emocional.

(CAPTURA)

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió en uno de los mensajes.

Ahora en las recientes imágenes difundidas en redes se puede apreciar a la cantante saliendo de una clínica en la que habría estado internada por un mes, luciendo un mejor aspecto que con el que se le veía en sus últimas fotos.

(ESPECIAL)

Además, Montero estaba acompañada de su mamá y hermana Idoia, quienes hace tiempo declararon ante medios que la española 'no estaba pasando por su mejor momento'.