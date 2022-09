Revelan al cast de La Mas Draga 5 ¿Hay laguneras?

Este martes uno de los realities más importantes de México, La Más Draga, estrenará su quinta temporada, a la que han denominado como La Quinta Ola. Durante meses, los fans de este programa que celebra a las artistas drag de México han hecho especulaciones sobre el posible elenco que conformará el concurso. Finalmente, desde este lunes se conocieron más detalles.

Aunque probablemente todavía hay más "dragas" que faltan por revelar, y no será hasta la transmisión de esta noche, a las 9:00 PM, por el canal de YouTube de La Más Draga Oficial, que se conozca si hay participantes secretas; lo que sí es seguro es que ya hay algunas "feminosas" confirmadas.

En redes sociales han comenzado a circular los promocionales de varias figuras del entretenimiento queer de México, que conformarán al elenco de esta revolucionaria y esperada temporada.

Luego de que a principios de 2022 se llevaron a cabo las audiciones en vivo a través de una transmisión, se confirmó la presencia de Deseos Fab, Liza Zan Suzi y Fifi Estah. Ahora, tras varios meses de espera, rumores, y hasta escándalos de supuestas cancelaciones del programa por la llegada de Drag Race México, los fans ya pueden conocer al cast que está conformado por: Hidden Mistake, Peke Balderas, Santa Lucía, Gretha White, Huma Kylie y Aisha Dollkills.

¿Habrá laguneras en la temporada?

Por otro lado, aunque en redes sociales se había especulado sobre la presencia de la drag queen lagunera, quien había adicionado por segunda ocasión para La Más Draga.

Durante la mañana de este martes, Miss Fortune reveló que no estará en el programa a través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram:

"¡Holi, bebés! Como ya habrán visto, no quedamos en LMD. Les agradezco mucho sus mensajes y sobre todo, sus granas de verme en pantalla, pero quiero también pedirles que se abstengan de hacerme comentarios como 'fulanita no merece estar', 'hubieras estado mejor tú que está otra', etc.

Cada miembro del elenco es merecedxr de su lugar en el proyecto y es para mí muy incómodo que quieran 'levantarme' el ánimo hablando mal de mis hermanas y su trabajo.

¡No se preocupen! Hay mucha fortuna para un buen rato, de mí no se deshacen tan fácilmente", detallo.

Sin embargo, algunos fans han señalado que podría tratarse de que dé alguna sorpresa durante el estreno del show.

¿Quiénes conducen y están en el panel de jueces?

Además, como ya se había dado a conocer anteriormente, el panel de jueces estará conformado por Letal, Yarimejia, y la nueva integrante del equipo: Raquel Martínez.

También, como ya es tradición, en cada temporada renuevan al conductor, puesto por el que ya han pasado figuras del entretenimiento como Lorena Herrera, Vanessa Claudio, Karla Díaz y Roberto Carlo. Ahora, el cargo estará en manos de Maca Carriedo.

En un todavía por conocer estará de regreso Johnny Carmona y se une el actor Rogelio Suárez.

Sin olvidar al equipo de Venenos: Karlitos como "Tóxico", Adrían Suki como "Venenito" y Antonio Mendoza como "Veneno".

Para sorpresa ay gusto de los fans, en esta primera emisión regresa Roberto Carlo, esta vez como el juez invitado especial.