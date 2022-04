Revela impunidad y crisis forense en México el informe del Comité de la ONU contra Desaparición Forzada

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED) dio a conocer su informe sobre la visita a México que inicio el 30 de agosto de 2021; ocho años después de la solicitud que presentaron al Estado Mexicano en el 2013.

Derivado de la mencionada visita, que se desarrolló del 15 al 26 de noviembre del año pasado, se elaboró un informe donde se da a conocer el contexto y las tendencias observadas, sobre el fenómeno de las desapariciones en México.

Según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95,121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité, se puede leer al inicio del citado documento.

Durante dicho periodo los cuatro miembros del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada visitaron 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Además de sostener reuniones con más de 85 instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con órganos autónomos, tanto en el ámbito federal como estatal.

Se reunió con decenas de colectivos de víctimas y centenares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 31 de las 32 entidades federativas; y acompañó a exhumaciones y jornadas de búsqueda en las entidades federativas de Coahuila, Estado de México y Morelos.

La delegación también visitó el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y varios centros de privación de libertad federales y estatales, y estaciones migratorias.

En el mencionado informe se hace referencia a la impunidad casi absoluta que hay respecto a las desapariciones en México.

Según la información proporcionada por el Estado, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional, se indica en el informe.

Otro de los puntos que se abordaron en dicho documento, se refiere a la crisis forense que atraviesa México y por lo cual, el Comité expresó su profunda preocupación; al conocer que suman más de 52 mil personas fallecidas sin identificar y que se localizan en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

Aunado a que, la mencionada cifra, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas.

Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,73 % de los cuerpos no identificados. Los servicios forenses son insuficientes, y, como se desarrolla más adelante, varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas, se indica en el documento.

También se establece que, conforme a la entrevista realizada a varios expertos en la materia, considerando las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.