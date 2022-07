Reunión de alcaldes de la Zona Metropolitana de La Laguna será en julio

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló que será finalmente en este mes de julio cuando se pueda concretar ya una reunión de coordinación y planeación con las autoridades electas de La Laguna de Durango, especialmente con quienes presidirán los municipios de Gómez Palacio y ciudad Lerdo.

Fue durante este fin de semana que el mandatario informó que se han estado teniendo contactos y charlas vía telefónica con ambas autoridades electas, en este caso Homero Martínez en Lerdo y Leticia Herrera en Gómez Palacio, con quienes dijo que existe una coordinación y “buena voluntad” de trabajar en favor de la Zona Metropolitana de La Laguna, intenciones que serán abordadas en un encuentro presencial que se llevará a cabo en este mismo mes de julio.

Adelantó que los temas de mayor interés por abordar en el encuentro de autoridades está relacionado en el tema de la seguridad ciudadana, aunque también existen otros asuntos por tratar en el tema de la gobernanza regional, reglamentación y ordenamiento en materia de movilidad urbana.

“Seguiremos tratando de coordinar esfuerzos con el estado vecino de Durango, pero al final creo que haciendo lo que cada quien nos corresponde y en el caso particular como alcalde de Torreón, pues seguiremos trabajando en ese sentido… Es importante (reunirnos), sin duda, ya hemos platicado vía telefónica, no nos hemos reunido, sobre todo con quienes van a tomar protesta, no hemos hecho una reunión, pero en pocas semanas, no creo que pase de un par de semanas, en las que nos reunamos, compartamos las experiencias positivas, pongamos en suerte las estrategias y no tengo duda que vamos a trabajar por el bien de La Laguna”.

Cabe recordar que meses atrás el alcalde Cepeda se reunió ya con sus similares, pero en La Laguna de Coahuila, al encuentro de aquel entonces, acudieron los representantes de municipios como Matamoros, Viesca y San Pedro de las Colonias; incluso las autoridades municipales de Torreón han generado ya algunos acuerdos de colaboración con las autoridades de aquellos municipios, principalmente con la donación de vehículos para sus policías municipales, así como de acciones coordinadas en materia de videovigilancia, como fue el caso de Matamoros.

Las reuniones entre presidentes municipales de la Zona Metropolitana de La Laguna han sido un tema pendiente en los últimos años, en su momento el alcalde Jorge Zermeño intentó también reunirse con sus similares de Gómez Palacio y Lerdo; sin embargo, el encuentro nunca se produjo con un formato definido y diversos temas regionales siguieron quedando pendientes.

Dentro de lo anterior destacó el trabajo en contra de la pandemia del COVID-19, tema del que se desarrollaron dos políticas diferentes de contención en el estado de Durango y Coahuila.