Retienen pago a exlíderes acusados de millonario desfalco en sección 288 de sindicato minero

La tesorería de la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos retuvo el pago del fondo pro huelga a los tres ex líderes acusados del desfalco de más de 18 millones de pesos.

Ismael Leija Escalante, secretario general nacional del sindicato, acompañado del Secretario General local de esa sección, Francisco Ríos Treviño, rechazó que se esté reteniendo el pago a más de 300 trabajadores y dijo que por el contrario casi todos ya recibieron su dinero.

Agregó que a los únicos que no se les pagó, ni se les pagará son al extesorero, al expresidente del Consejo de Vigilancia y al ex secretario general acusados por un desfalco de más de 18 millones de pesos.

Ríos Treviño dijo que el dinero se quedó en la tesorería, mientras los tres ex dirigentes se encuentran en proceso de juicio interno en el sindicato. También se les sigue proceso penal por administración fraudulenta.

Manifestó que si son encontrados inocentes del señalamiento, se les entregará el dinero del fondo de resistencia retenido, pero si son culpables, ese monto quedará como parte del pago de la deuda adquirida por ellos al sustraer recursos del erario minero.

Ismael Leija Escalante cuestionó fuertemente la publicación de un columnista local de Monclova, que señala que a los acusados de administración fraudulenta se les hizo un depósito bancario de los alrededor de 36 mil pesos que corresponden al fondo pro huelga, mientras que a más de 300 trabajadores supuestamente no se les había pagado.

El dirigente nacional cuestionó la ética del autor de la columna, que no maneja fuente informativa pero afirma de manera categórica hechos que son falsos y que generan problemas al interior del sindicato.

Sostuvo que le han llamado trabajadores de la planta dos de AHMSA, afiliados a la sección 288, para preguntar si era verdad que no se les detuvo el pago a los ex dirigentes acusados de fraude, y para interrogar el por qué supuestamente no se liberaba el pago a más de 300 trabajadores del “pro huelga” o fondo de resistencia.

Afirmó que la desinformación genera reacciones negativas en las bases, que confundidas reclaman pagos y acusan de corrupción de hechos inexistentes.