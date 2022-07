Reseña de DC Liga de Supermascotas: ¿Vale la pena ver la película?

Las películas de DC tienen fama de ser demasiado serias. En cierta medida han logrado quitarse esa imagen oscura y adusta en años recientes, pero se mantiene incluso en proyectos como “The LEGO Batman Movie” (“LEGO Batman: La película”). A veces se puede llegar a olvidar que las películas de superhéroes son para niños.

Por eso “DC League of Super-Pets” (“DC Liga de Súpermascotas”), una caricatura total con sentido del humor autorreferencial y un elenco estelar, resulta refrescante. También podría verse como un anuncio desvergonzado para enganchar a las mentes jóvenes impresionables a la Liga de la Justicia con el fin en unos años tener, cuando sea inevitable crear una nueva versión de la liga, una audiencia joven construida. Pero tomaremos el camino caritativo aquí tomando en cuenta que proviene del director Jared Stern y su coguionista de “LEGO Batman” John Whittington, quienes han logrado encontrar alegría y humor dentro de los constructos cínicos de la venta de juguetes y el reclutamiento de fans.

Después de todo, esta es una película en la que Kevin Hart interpreta a un perrito de un refugio de animales, Marc Maron es Lex Luthor, Kate McKinnon es una conejilla de indias asesina llamada Lulu, Natasha Lyonne es una vieja tortuga libidinosa llamada Merton y Keanu Reeves es Batman. Es imposible superar a Will Arnett como el superhéroe con capa, pero Reeves da buena lucha al pronunciar diálogos como “Batman trabaja solo. Excepto por Gordon. Y Alfred... y quienquiera que interpreta Morgan Freeman”, de una manera en la que sólo él puede hacerlo.

“DC League of Super-Pets” comienza en el planeta de Krypton donde un bebé Kal-El es enviado a la Tierra. Pero no está solo: un súperperro cachorro llamado Krypto (Dwane Johnson) se va con él y se convierte en el futuro guardián de Superman (John Krasinski) y su pareja contra el crimen. Krypto se toma su misión con mucha seriedad. En sus ojos no es sólo el mejor amigo de Superman; es su único amigo. Pero las cosas empiezan a ponerse algo tensas cuando Lois Lane (Olivia Wilde) entra en escena. Una noche, en un desplante de celos (en el que come helado, se pone a ver “The Great British Bake Off” y oye “Bad Blood” de Taylor Swift), Krypto no se da cuenta de que Superman está en problemas. Su querido amigo es capturado junto con el resto de la Liga de la Justica por Lulu, la conejilla de indias.

McKinnon es quien realmente impulsa la película en el papel de Lulu, quien fue utilizada en experimentos de Lex Luthor y ha estado oculta en un refugio de animales, construyendo un aparato para usar los poderes de la kryptonita naranja y esperar el momento correcto para atacar a la Liga de la Justicia. Sus compañeros del refugio son el perro Ace, una puerquita llamada PB (Vanessa Bayer), la ardilla Chip (Diego Luna) y la tortuga Merton, ninguno de los cuales logra ser adoptado (la gente suele elegir a un gatito en su primer día en el refugio). Pero al menos obtienen su libertad cuando, por un plan de Lulu, terminan todos con superpoderes.

El aspecto visual parece menos inspirado. Las versiones generadas por computadora de estos personajes, especialmente la de los integrantes de la Liga de la Justicia, son criaturas aburridas, tan automatizadas que llegan a parecer sosas. La Mujer Maravilla se acerca peligrosamente al terreno de los personajes animados de Cocomelon con un rostro casi inexpresivo y los ojos desenfocados. Quizá los superhéroes fueron agregados después que los animales.

Johnson y Hart parecen divertirse, pero en buena medida su encanto humorístico se pierde sin su presencia física, aunque no es algo que los niños noten o les importe. Quizá los padres preferirían ver a este elenco en carne y hueso.

“DC League of Super-Pets”, un estreno de Warner Bros. que se estrena este fin de semana en Estados Unidos y Latinoamérica, tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por “escenas de acción, cierta violencia, diálogos y humor rudo”. Duración: 106 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.