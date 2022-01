Rescatan a migrantes cubanos del Río Bravo

Autoridades de la Aduana y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), dieron a conocer el rescate de dos migrantes originarios de Cuba de las aguas del Río Bravo; ambos cruzaban de manera irregular hacia Estados Unidos. Los agentes lograron salvarlos de la fuerte corriente y las bajas temperaturas.

Dicho rescate fue realizado por agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al sur de Eagle Pass, Texas. Los hechos ocurrieron el jueves 27 de enero a las 06:45 horas, aunque fue dado a conocer recientemente.

Se dijo que los agentes vieron a un grupo de migrantes cruzar el Río Bravo; sin embargo, dos personas presentaban dificultad para hacerlo.

Una vez detectada esta situación, las autoridades norteamericanas refieren que, para ayudarlos, inicialmente les lanzaron dispositivos para flotar; no obstante, los migrantes no lograron alcanzarlos, observando que uno de ellos prácticamente ya no contaba con fuerza para avanzar e ingresaron al agua para salvarlo.

A través de un comunicado, la CBP dio a conocer que los elementos de la Patrulla Fronteriza utilizaron cuerdas para permanecer asegurados entre ellos, por lo que mientras uno permanecía en tierra dos agentes más ingresaron al río para llegar hasta los dos migrantes cubanos.

Se detalla que al momento de acercarse a los migrantes uno de ellos perdió el equilibrio y la corriente lo arrastró río abajo; sin embargo, los agentes pudieron llegar hasta ellos para poder asegurarlos, acercarlos a la orilla del lado norteamericano y ponerlos a salvo.

"Los esfuerzos que realizan nuestros agentes para salvar una vida no tienen límites. Me siento honrado de ser contado entre estos hombres y mujeres. No es la primera vez y no será la última que se salva una vida porque ellos arriesgan la suya", manifestó Jason D. Owens, jefe de la patrulla del sector de Del Rio.