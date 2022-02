Rescatan a cuatro sabinenses que se perdieron al querer llegar al río Bravo para cruzar a EUA

Un grupo conformado por tres hombres y una mujer, quienes dijeron ser originarios del municipio de Sabinas, fueron rescatados por autoridades de los tres niveles de gobierno, luego de permanecer perdidos por aproximadamente ocho horas, en una gran extensión de terreno entre el ejido El Moral y el río Bravo; pues su objetivo era cruzar el afluente para llegar a Estados Unidos.

Francisco Contreras Obregón, coordinador de Protección Civil de las regiones norte y carbonífera, dio a conocer que, durante la madrugada del jueves, recibieron una llamada en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras; donde se les reportó que había cuatro personas extraviadas en el ejido El Moral hacia el río Bravo; situación por la cual se solicitó apoyo para llevar a cabo la búsqueda con seguridad.

“Se encontraron a estas personas, afortunadamente bien. Muy desorientados, cansados y con mucho frío, anoche hizo mucho frío y, afortunadamente, los trasladamos a bordo de las unidades y de la unidad de protección civil”, refirió Contreras Obregón.

El funcionario estatal, manifestó que se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, así como a la policía municipal de Piedras Negras y de la Fiscalía General del Estado; conformándose un equipo de búsqueda y rescate, participando elementos de la Agencia de investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila.

“Ellos refieren que son originarios de Sabinas, no se han podido retirar. Se ve que están muy, de alguna manera dolidos, no tanto físicamente. No sabemos las circunstancias en las que estén, nosotros nada más los trajimos a este lugar, anoche tuvimos, junto con ellos otras cuatro personas para que mitigaran el frío”, indico el coordinador de PC en las regiones norte y carbonífera.

Cabe hacer mención que, las personas rescatadas les manifestaron a las autoridades de protección civil que, desde las 18:00 horas del miércoles se encontraban en el lugar donde fueron localizados; pues pretendían llegar al río Bravo y poder cruzarlos para ingresar a los Estados Unidos, sin embargo, no tuvieron éxito.