Repuve da citas para regularización de autos 'chocolate' pero no tiene instalaciones: coordinador de UDC Nacional

El Registro Público Vehicular (Repuve) abrió su portal para dar cita a quienes tramitan la regularización de automóviles “chocolate”; les da fecha y hora, pero no existen oficinas para recibirlos.

Armando García Grimaldo, coordinador de UDC Nacional, señaló que realizó el primer trámite, que le permitió acceder con la cita, al portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de la importación del automóvil de procedencia extranjera.

También ingresó al sistema para tramitar el documento de manifiesto de decir verdad, solicitado para la legalización de su unidad automotriz “chueco”.

Armando García Grimaldo, coordinador de UDC Nacional.

Pero cuando acudió a la dirección que la página de internet le indicó como oficina del Repuve en Saltillo, descubrió que no existe.

García Grimaldo dijo que no hay oficinas del Registro Público Vehicular en el domicilio mencionado en la página de Internet; agregó que se comunicó por vía telefónica a la dependencia federal, y después de esperar 45 minutos en la línea hasta que finalmente lo atendieron, y le indicaron que no es posible entrar a la página de Internet para obtener la cita.

También le dijeron que tampoco podía generar el manifiesto de decir verdad ni el formato de pago a Hacienda porque aún no está habilitado el Repuve en el Estado; sin embargo los tres documentos sí los obtuvo.

El representante del organismo no gubernamental señaló que las autoridades federales no saben lo que ocurre en Coahuila, pues la página en Internet está abierta y permite todos los accesos y otorga fechas y horarios para citas en un lugar donde no hay oficinas.

“Quiero creer que se adelantaron y pusieron un domicilio para el Repuve donde van a rentar un local para atendernos” dijo.

No descartó por otro lado la posibilidad de que pueda tratarse de páginas de Internet falsas para estafar a los propietarios de automóviles americanos.

Señaló que hasta donde pudo ver en los accesos que se le dieron para Hacienda y para la carta de manifiesto de decir verdad, todo parece indicar que son portales oficiales, pero dijo que no es experto para saber si pudiera tratarse de páginas falsificadas.