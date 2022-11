República Democrática del Congo replicará granjas solares matamorenses

"Esto no tiene nombre, tal vez aquí no sé si le están dando la importancia de lo que es, pero allá esto es un tesoro", fue la opinión que dio Isaac Muamba Kalonji, mandatario de gobierno para las inversiones de la República Democrática del Congo, sobre las granjas solares que se están instalando en Matamoros.

El funcionario del mencionado país visitó el municipio hace unos días para conocer el proyecto a menor escala para la generación de energía fotovoltaica y con la que se pretende abastecer a algunos ejidos, así como para los pozos de agua de uso doméstico o agrícolas.

"Me siento emocionado de ver esto y siempre he dicho que de todos los países en donde he estado, en México salen muy buenas, cosas, hay muchas iniciativas o proyectos interesantes y esto en mi país se va a mancuernar muy bien" expresó.

Isaac Muamba, agregó que la intención es replicar el proyecto ya que en su país la electricidad es escasa y por lo tanto cara, incluso agregó que ya se tiene pactado que una delegación de la empresa inversionista de las granjas en Matamoros viaje a su país para la instalación de la primera granja piloto.

"Solamente tienen que hacer lo que hicieron aquí, poner una granja, hacer una prueba y que el Gobierno vea lo que se va a consumir, el beneficio que puede tener y de ahí vamos a estar solicitando pedido, sobre pedido de cada municipio o cada localidad en Congo y estoy seguro de que todo político va a querer eso para su gente, porque allá la electricidad es escasa y todo lo que es escaso es caro", concluyó.