Reprograman concierto de Yuri en Gómez Palacio tras dar positivo a COVID-19

Que siempre no vendrá Yuri a cantarle a Gómez Palacio.

La cantante se iba a presentar esta noche en la explanada del Museo del Acertijo de La Laguna de Durango, pero se enfermó.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la intérprete de Maldita primavera dio a conocer que se infectó de COVID-19.

La rubia mencionó que no ha tenido que ser internada. Está en su casa varios medicamentos, los cuales mostró a sus seguidores.

Yuri lamentó bastante no poderle cantar a los laguneros, aunque dejó en claro que repondrá la fecha el próximo año.

"Hola amigos de Durango, de la Comarca Lagunera, de allá de Gómez Palacio, soy Yuri, y la verdad me siento muy triste y muy apenada, si soy Yuri, lo que pasa es que estoy enferma. En esta ocasión me tocó el COVID, salí dos veces positiva para reiterar, a ver si me iba para allá, para cantarles y festejar el aniversario con ustedes, cantarle las mañanitas al gober, pero bueno, la enfermedad, el COVID me tiene aquí postradita en una cama, no estoy de hospital, gracias a Dios, pero si me tengo que cuidar, así que, quiero decirles algo, este show no se cancela, se pospone, vamos a reagendarlo para que ustedes puedan ver este espectáculo maravilloso de Euforia. Aquí tengo todas mis medicinas que el doctor me dio, para los pulmones, para la nariz, para la infección porque tengo mucho ardor en la garganta. Les mando muchos besos, espero que comprendan y nos vemos muy pronto, gracias. Gracias por su comprensión".

En tanto, el Festival Como La Laguna Ninguna continuará con sus actividades, siendo este 22 de diciembre cuando se presente La Firma en la Explanada de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, a las 20:00 horas, y el 23 de diciembre la esperada presentación de Julión Alvarez en el Lecho del Río Nazas, a las 19:00 horas.